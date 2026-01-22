Caños rotos, escombros y grandes volúmenes de agua derrochada en Guaymallén

Los vecinos de San Francisco del Monte, una de las zonas urbanas más importantes de Guaymallén, sufren desde hace semanas por las continuas pérdidas de Agua y las consecuencias que eso genera, como la rotura de calles, cordones y veredas.

Las zonas más afectadas están en calle Gutiérrez, entre Azcuénaga y Urquiza. Pero se repite en varios barrios del área. Los problemas surgen por la rotura de caños de Agua potable y también de cloacas. Incluso hay averías que son arregladas, pero duran poco en ese estado y vuelve a estropearse.

Por un lado hay miles de litros de agua potable que se pierden y se desparraman por la calzada, en medio de la escasez de ese recurso. Por el otro, las calles, cordones y veredas se dañan.

Perdida de agua cañerias rotas en Guaymallén 0 Miles de litros de agua potable se pierden por día. Walter Moreno/MDZ

En algunos casos, las pérdidas forman verdaderos "lagos" sobre las calles. También se generan mini cascadas hacia las acequias.

Sobre calle Azcuénaga hay una ciclovía que es muy utilizada. Por la rotura de un caño de cloacas, esa vía de movilidad sustentable fue rota, y nunca se arregló. Por eso los ciclistas deben esquivar los escombros.

Perdida de agua cañerias rotas en Guaymallén Walter Moreno/MDZ

ciclovia en mal estado obras de cloacas La ciclovía de calle Azcuénaga dañada por una obra de cloacas Walter Moreno/MDZ

Los vehículos deben esquivar pozos, charcos y escombros para poder circular por los barrios.