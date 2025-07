Cambio: del implante a la reducción mamaria, la nueva tendencia en cirugías que adoptan muchas mujeres

"Hay una patología que se llama breast implant illness, que es enfermedad por implante mamario, que no está oficialmente reconocida en ninguna sociedad científica, pero en la que existen ciertos síntomas y signos en torno a pacientes que tienen implantes mamarios como fatiga, cambio de humor, procesos inflamatorios crónicos, obnubilación mental, entre otros. Se ha cotejado esto con estudios de laboratorios y se ha visto que los anticuerpos inflamatorios han bajado significativamente cuando se le saca el implante mamario", explicó Arraes. "Pero hay que saber diagnosticar bien y guiar a la paciente a ver si verdaderamente hubo un antes y un después desde su implante mamario. Además de esto en donde la paciente lo sufre, hay una tendencia ya más social. Porque salió una influencer o alguien famosa diciendo que su vida cambió , y en realidad se ha llegado a explantar pacientes que no se las estudió verdaderamente", agregó.

"Puede ocurrir que una paciente hace 10 años atrás, por cuestiones de tendencia o de moda, elegía grandes volúmenes. Hoy no se utiliza tanto volumen a nivel mamario y se buscan resultados naturales", afirmó el experto, quien comentó que las mujeres que consultan van desde los 38 o 40 años en adelante.

En primera persona

Marcela tiene 60 años. Cerca de tres década atrás decidió someterse a una cirugía de aumento mamario. Sin embargo, años después, la rotura de una de sus prótesis la obligó a ingresar nuevamente a quirófano. Pero esta vez ya no se sentía identificada con aquellos implantes. Quería algo diferente.

"Empecé a sentir dolor y tras realizar las consultas y los estudios correspondientes, me informaron que tenía rota una de mis prótesis. Debía operarme de nuevo. Pero en esta oportunidad le pedí al cirujano quitarme las prótesis y no reemplazarlas por unas nuevas. Me explicó que no se iba a ver bien si me sacaba todo. Me operé y finalmente me coloqué unos implantes mucho más chicos que los anteriores. Estaba cansada. Ya no me gustaba cómo se veía. Estoy feliz con la decisión", expresó la mujer.

Del otro lado está Paula, que a sus 25 años no se sentía cómoda con su cuerpo, buscaba algo distinto a nivel estético y optó por una reducción mamaria.

"Tenía mucho y no me gustaba cómo se veía. Averigüé alternativas hasta que decidí operarme para hacerme una reducción. En mi caso no fue por una cuestión de incomodidad o de dolores en mi cuerpo. Fue exclusivamente por una cuestión estética. Me siento conforme con el resultado", señaló.

El detrás de la tendencia

En una época atravesada por las redes sociales, especialistas aseguran que el transitar de la femineidad ya no es el mismo que el de años atrás. En esta línea, la psicóloga Julieta Frías (MP 4003) explica que aún vivimos en una cultura en donde el valor está puesto en lo estético, pero asegura que actualmente las mujeres tienen la posibilidad de repensar algunos aspectos. "Se ha ubicado a la mujer en un lugar en el que tenía mandatos a los cuales responder. Hay una puesta en valor de lo estético. Una exigencia que empuja a la mujer a optar por cirugías para cumplir con los estándares de belleza", inició la especialista.

La psicóloga destacó el valor de informarse y animarse. "Pero gracias a las redes, que sirven muchas veces para contextualizar y contar experiencias, muchas mujeres han empezado a repensar algunas cuestiones. Se han animado a analizarse, hacer una pausa y pensar cuál es su deseo. Quizás advirtieron que su cuerpo necesita otro tipo de cuidados y no el que el mandato impone. Poner el cuerpo en el quirófano, pero desde otro lugar, desde un lugar más pensado", agregó.

Frías puntualizó que la decisión puede ser por salud o por moda, pero resaltó que lo importante en estos casos es que las mujeres puedan "preguntarse por su sentir".