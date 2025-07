"Hasta acá llegamos", el peón rural que se viralizó contó cómo descubrió que estaba en negro y dio nuevos detalles

Antes de comenzar a grabar los videos, Díaz contó que le había consultado a su patrón, pero que de todas formas lo despidió. “Me llamó a la oficina y me dijo: ‘Hasta acá llegamos’. Me echó nomás”, declaró en diálogo con C5N. Según relató, en esa reunión no le dieron detalles sobre su despido, aunque luego recibió una carta en la que la empresa alegaba estar en quiebra.