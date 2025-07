Cambiá tu clima interior y hacé magia en los ambientes que habitás

La arena está desierta, el mar se escucha como único habitante y apenas unos perros o algún humano solitario rompen la escena. Enseguida pienso y aparece el contraste: la misma playa en verano. Así como el clima define lo que puede o no pasar en una playa, los ambientes que habitamos moldean lo que somos, lo que sentimos, lo que hacemos. No da igual. El ambiente importa, también en la escuela, en el trabajo, en la casa de nuestros padres o abuelos. Importa en los detalles: en los olores, los tonos de voz, los gestos, ¡la sonrisa! Los silencios. Importa en lo que se dice y también en lo que no.