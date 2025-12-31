Calor extremo en Buenos Aires: así estará el tiempo el último día del año
El Servicio Meteorológico Nacional pronosticó una jornada con 39°C en Buenos Aires y emitió una alerta naranja por calor extremo.
La Ciudad de Buenos Aires recibirá el año nuevo con un récord de calor extremo. Los porteños y los turistas que eligieron la Capital argentina para pasar esta fiesta, se enfrentarán a una jornada complicada en medio de la ola de calor.
Cómo estará el clima este miércoles 31 de diciembre
Según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), este miércoles 31 de diciembre será una de las jornadas más calurosas del año, con una temperatura máxima estimada de 39°C, mientras que la mínima fue de 27°. En ese marco, el SMN emitió una alerta naranja por temperaturas extremas de calor.
Durante la mañana, la temperatura ya se ubicaba en 31°C, con una sensación térmica superior debido a una humedad del 61%. El cielo se presentó ligeramente nublado y los vientos se mantuvieron leves, con dirección noroeste a una velocidad de 4 km/h. La visibilidad alcanzó los 10 kilómetros, lo que permitió una circulación fluida en el área urbana.
Según el informe oficial, para la tarde se prevé un aumento pronunciado de la temperatura, con valores que podrían rozar los 39°C. En paralelo, se anticipan chaparrones aislados en la región, con una probabilidad de precipitaciones que oscila entre el 10% y el 40%. En ese periodo, los vientos cambiarán de dirección hacia el oeste y aumentarán su velocidad, alcanzando entre 13 y 22 km/h.
Hacia la noche, el cielo pasará a estar parcialmente nublado y se espera un leve descenso térmico, con temperaturas cercanas a los 33°C. Esta moderación en los registros térmicos coincidirá con el inicio del nuevo año, aunque las condiciones continuarán siendo calurosas.
El SMN mantiene activa una alerta naranja para la zona del Área Metropolitana de Buenos Aires. Esta categoría implica un efecto moderado a alto en la salud, y puede afectar especialmente a grupos de riesgo como niños, personas mayores, embarazadas y personas con enfermedades crónicas.
Recomendaciones ante la alerta naranja por temperaturas extremas
Desde el SMN, compartieron una serie de recomendaciones para afrontar el calor extremo en la Ciudad:
- Aumentá el consumo de agua (frecuencia e ingesta) sin esperar a tener sed para mantener una hidratación adecuada.
- No te expongas al sol en exceso, ni en horas centrales del día (entre las 10 y las 16 horas).
- Prestá atención a niños, bebés, embarazadas y personas mayores o con enfermedades crónicas.
- Evitá las bebidas con cafeína, con alcohol o muy azucaradas y comidas muy abundantes.
- Ingerí frutas y verduras.
- Reducí la actividad física.
- Usá ropa ligera, holgada y de colores claros; sombrero, anteojos oscuros.
- Permanecé en espacios ventilados o acondicionados.
Ante sed intensa y sequedad en la boca, sudoración excesiva, sensación de calor sofocante, piel seca, agotamiento, mareos o desmayo, dolores de estómago, falta de apetito, náuseas o vómitos, dolores de cabeza, entre otros, se deberá actuar de la siguiente manera:
- Solicitar de inmediato asistencia médica.
- Trasladar a la persona afectada a un lugar fresco y tranquilo, intentar refrescarla, mojarle la ropa y darle de beber agua fresca.