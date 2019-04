Beatriz García: "El cambio de huso horario es un tema de salud"

Se trata de una controversia que revive cada año cuando el amanecer comienza a llegar cada vez más tarde a Mendoza, el huso horario. Con el paso de los días amanece más tarde y pronto los chicos entrarán a la escuela cuando aún sea de noche porque el país y la provincia mantiene el huso -3.

De acuerdo a la licenciada en astronomía Beatriz García la provincia debería tener un huso horario -4, pero no sólo por una cuestión energética, sino por una cuestión de salud, porque afecta el rendimiento y las capacidades de los mendocinos.

En conversación con Otra Manera de MDZ Radio, la profesional aclaró que los problemas que tienen -por ejemplo- los chicos que entran aún con oscuridad a la escuela no son psicológicos, sino fisiológicos. "Afecta al funcionamiento del organismo de una manera grave y en el corto plazo probablemente no nos demos cuenta, pero solamente ese mal humor que uno tiene no es producto de algo psicológico", dijo.

Según indicó, el organismo produce hormonas que indican a la persona que debería estar durmiendo, por lo que es un problema médico que puede afectar de manera importante al organismo en el largo plazo. "Más de 20 años de estudio de los relojes biológicos indican que una persona podría tener problemas muy serios de salud", manifestó.

En ese sentido enumeró algunos como la falta de rendimiento escolar, alteraciones en los hábitos alimenticios y rendimiento físico. Como ejemplo, señaló, que al levantarse sin luz solar hay menor atención al conducir y es el momento de mayor inseguridad en cualquier actividad.

"Todos los docentes saben que en la época invernal los chicos se están durmiendo hasta que sale el sol", puntualizó.

García fue enfática al señalar que el cambio del huso horario no debe ser un tema de debate, sino que tiene que ser una decisión de política pública. En ese sentido, dijo que más allá de lo que puede representar para el ahorro energético, es una tema de salud.

"Nosotros apostamos mucho más al tema de la salud. La mayor cantidad de accidentes se producen en la madrugada durante el invierno", indicó. Desde el punto científico, también señaló que cuando se arranca la actividad a oscuras respiramos más dióxido de carbono porque la inyección de contaminantes en una atmósfera fría no permite diluirlos, algo que si ocurre cuando se caliente la superficie por los rayos del sol.

El debate en las redes

A raíz del debate planteado por una cuenta de Twitter sobre asuntos climáticos, el debate se amplió y la gente también se lanzó a opinar en MDZ Radio (escuchá haciendo clic aquí). El reconocido experto en temas educativos Alejandro Castro Santander sostuvo en Twitter: "La pregunta es: cambiar el horario de entrada (problema para algunos padres) o cambiar el horario provincial de acuerdo al uso horario que corresponda...".

