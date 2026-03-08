Barro en las gradas y trabajo a contrarreloj en el Teatro Griego antes de la Vendimia

Live Blog Post

Las hinchadas llegaron y una pica en punta

La postergación no pudo con la tradición y las hinchadas para alentar a las candidatas a reina llegan al teatro griego Frank Romero Day. Las barras de San Rafael y Tupungato son las más nutridas por ahora. Llama la atención la cantidad de personas que llegaron desde el Sur provincial, con cerca de 10 colectivos.