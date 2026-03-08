Barro en las gradas y trabajo a contrarreloj en el Teatro Griego antes de la Vendimia
Tras la tormenta, hay trabajos a contrarreloj para el Acto Central de la Vendimia. Todos los detalles.
Tras la tormenta que obligó a suspender el Acto Central de la Fiesta Nacional de la Vendimia, todo se pone a punto para celebrar este domingo de las 21. En la previa, mucho trabajo para recomponer accesos y el escenario.