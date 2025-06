Banco Nación: hoy vuelve la promoción más demandada por todos

¿Cómo funciona? Simplemente utilizando las tarjetas de crédito, débito o prepagas de Banco Nación a través de la aplicación MODO , podrás aprovechar este descuento. La promoción es válida en compras presenciales realizadas en los comercios adheridos, lo que significa que no se aplicará para compras online. Además, se pueden combinar con otras ofertas bancarias vigentes, lo que aumenta aún más el beneficio.

Para aprovechar este 25% de reintegro, solo tenés que realizar tu compra los días viernes en una carnicería adherida y pagar con tu tarjeta de crédito, débito o prepaga a través de MODO. Esta app permite realizar pagos de forma rápida y segura, simplemente escaneando el código QR en los comercios participantes. Es importante recordar que solo se aceptan pagos presenciales, por lo que no aplica para compras online.

La promoción es bastante simple, pero es importante cumplir con todos los requisitos. Además de realizar el pago en los comercios seleccionados, las tarjetas deben estar emitidas en Argentina por bancos adheridos a la oferta. Tampoco se podrán hacer pagos mediante transferencia desde una cuenta bancaria. Otro punto a tener en cuenta es que la promoción solo es válida para quienes no tengan deudas o mora con la entidad emisora de su tarjeta.

Aunque la oferta tiene un límite de $5.000 por mes, el descuento es acumulable con otras promociones bancarias, lo que hace que sea aún más atractiva. De todas maneras, es fundamental seguir las reglas para asegurarse de que el reintegro se aplique correctamente.

Ventajas adicionales de la promoción

Una de las mejores partes de esta promoción es que se puede acumular con otros descuentos vigentes. Esto significa que si ya tenés una promoción en tu banco, el reintegro del 25% se sumará, permitiéndote ahorrar aún más. Esto hace que la oferta sea aún más beneficiosa para los consumidores que están aprovechando otros descuentos o programas de recompensas.

Sin embargo, es importante recordar que si se detecta algún tipo de fraude o intento de manipular las reglas de la promoción, la cuenta del usuario podrá ser suspendida sin previo aviso. Las entidades que participan en la promoción se reservan el derecho de cancelar la participación de quienes intenten aprovecharse de manera ilegítima de la oferta.

Si bien la promoción parece fácil de aprovechar, es importante asegurarse de cumplir con todos los requisitos establecidos. Si no se realiza el pago en los comercios adheridos o si la cuenta bancaria no está correctamente registrada en MODO, el reintegro no se aplicará. Además, si se incurre en cualquier tipo de fraude o irregularidad, la entidad puede cancelar la participación sin aviso previo.

carniceria carne carnes consumo inflacion precios precio (6).jpg Si bien la promoción parece fácil de aprovechar, es importante asegurarse de cumplir con todos los requisitos establecidos. Santiago Tagua/MDZ

Banco Nación y MODO también recuerdan que no se hacen responsables de los productos adquiridos ni de los problemas que puedan surgir con los comercios. Cualquier consulta relacionada con productos o servicios debe ser gestionada directamente con el comercio adherido a la promoción.

Disponibilidad y condiciones

La promoción estará disponible hasta el 31 de agosto de 2025, pero hay que estar atento a posibles modificaciones o cancelaciones de la oferta en función de circunstancias imprevistas. Si bien Banco Nación y MODO hacen todo lo posible para mantener la oferta vigente, las condiciones podrían cambiar, por lo que es recomendable estar informado.

Este viernes, y todos los viernes hasta fin de agosto, aprovechá el 25% de reintegro en carnicerías con Banco Nación y MODO. ¡Una excelente oportunidad para ahorrar en tus compras semanales!