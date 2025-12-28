Bajan las demoras en Los Libertadores y hay 90 minutos de espera para cruzar a Chile

Las autoridades recomiendan mantener la planificación del viaje, respetar las indicaciones y continuar atentos a las actualizaciones oficiales.

Con el paso de las horas de este domingo, el Sistema Integrado Cristo Redentor muestra una mejora en las condiciones de cruce hacia Chile, especialmente en el ingreso al Complejo Los Libertadores.

Según el parte operativo, el sector Roque Carranza (Argentina) mantiene demoras aproximadas de 10 minutos para vehículos particulares, con tránsito fluido del lado argentino.

En tanto, desde el túnel internacional hasta el Complejo Los Libertadores, las demoras se redujeron a unos 90 minutos, una baja significativa respecto de las primeras horas de la mañana, cuando las esperas alcanzaban los 150 minutos.

El escenario se da luego de una jornada de intenso movimiento el sábado, de acuerdo con los datos informados por la Coordinación Argentina. Durante ese día se contabilizaron 3.391 ingresos de personas a la Argentina, con 725 vehículos y 33 colectivos, mientras que los egresos hacia Chile alcanzaron las 6.940 personas, con 1.444 vehículos y 37 colectivos, cifras que reflejan la fuerte presión del flujo turístico en sentido al vecino país.