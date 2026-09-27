Aysam informó un corte de agua imprevisto: dónde y hasta cuándo

Aysam dio detalles de las zonas afectadas. De acuerdo a lo detallado por la compañía, la situación se produjo por un corte de energía.

Aysam informó un corte imprevisto en el suministro de agua potable.

Este domingo, un corte imprevisto en el suministro de agua potable afecta a una zona del departamento de Guaymallén, según informó Agua y Saneamiento Mendoza (Aysam).

Según la información difundida desde la empresa, la situación se produjo debido a un corte de energía por parte de la compañía proveedora. Ante eso, el servicio de agua potable se vio afectado.

Aysam informó cuál es la zona afectada y cuándo se restablecerá el servicio El reporte difundido por Aysam detalla que el servicio se interrumpió desde calle Bebederos a Godoy Cruz y de Tirasso a Sánchez.