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Aysam informó un corte de agua imprevisto: dónde y hasta cuándo

Aysam dio detalles de las zonas afectadas. De acuerdo a lo detallado por la compañía, la situación se produjo por un corte de energía.

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Aysam informó un corte imprevisto en el suministro de agua potable.

Aysam informó un corte imprevisto en el suministro de agua potable.

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Este domingo, un corte imprevisto en el suministro de agua potable afecta a una zona del departamento de Guaymallén, según informó Agua y Saneamiento Mendoza (Aysam).

Según la información difundida desde la empresa, la situación se produjo debido a un corte de energía por parte de la compañía proveedora. Ante eso, el servicio de agua potable se vio afectado.

Aysam informó cuál es la zona afectada y cuándo se restablecerá el servicio

El reporte difundido por Aysam detalla que el servicio se interrumpió desde calle Bebederos a Godoy Cruz y de Tirasso a Sánchez.

Además, la empresa prestadora remarcó que "el servicio se restablecerá luego de la normalización del servicio eléctrico", según reza el comunicado.

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