Aviones y acrobacias en el encuentro provincial de aeromodelismo en Tupungato

El encuentro se llevó a cabo en el Aeroclub de Tupungato y contó con la presencia del campeón Latinoamericano 2025 en Freestyle IMAC LATAM.

El pasado sábado 23 de agosto se llevó a cabo en el predio del Aeroclub de Tupungato el primer encuentro provincial de aeromodelismo, que reunió a más de 60 aeromodelistas provenientes de distintos puntos de la provincia. Todos demostraron sus habilidades frente al público presente.

La imágenes del encuentro de aeromodelismo en Tupungato La imágenes del encuentro de aeromodelismo en Tupungato

El encuentro contó con la presencia estelar de Lucio Lannizoto, un joven piloto de 17 años de Las Heras, pero que cuenta con más de 10 años de experiencia y gran capacidad en la modalidad IMAC. Ostenta además el título de campeón Latinoamericano 2025 en Freestyle IMAC LATAM.

También formaron parte del encuentro clubes como CAM, Álamo y El Nevado, que aportaron diversidad de estilos y propuestas. Representando al departamento, se destacó la participación de Matías Gotardinni.

El aeromodelismo es una afición y deporte que implica la aplicación de técnicas de construcción y vuelo de aeroplanos de pequeño, mediano y gran tamaño, denominados aeromodelos, que son pilotados de manera remota, sin tripulación. En 1936 la Federación de Aeronáutica Internacional lo incorporó como una sección de la aviación deportiva, publicando un código deportivo internacional.