Augusto Millán superó una amputación y hoy sueña con los Juegos Paralímpicos en escalada

Antes del cáncer, Augusto no tenía relación con el deporte. Su rutina era gamer, de largas horas frente a la pantalla, sin interés por lo físico. “Había vuelto a nacer y estaba muy frustrado todavía en cómo estaba acertando la discapacidad”, recordó dialogando con MDZ .

“Esto te puede cambiar la vida”, le dijo Alonso. Y así fue. La experiencia en la nieve fue transformadora: por primera vez volvió a moverse sin miedo, sin culpa. Allí entendió que no se trataba de competir, sino de reencontrarse con el cuerpo desde otro lugar, con exigencia y autonomía.

paraescalada deportiva Augusto Millan (1) El cuerpo de Augusto cambió para siempre, pero encontró en el deporte adaptado una forma de reconstruirse. Rodrigo D'Angelo / MDZ

Aquel viaje no solo fue su primera aproximación al deporte adaptado, sino también la primera vez que se sintió empujado (literal y emocionalmente) a levantarse solo después de una caída. “Me gritaba ‘dale, levantate, porque yo no te voy a ayudar a levantarte, pero estoy igual acá, por si me necesitás’”, contó sobre su instructor en aquel curso de paraesquí en Chile.

Las particularidades de su historia

La historia de Augusto también estuvo marcada por complicaciones estructurales. Durante años vivió sin DNI, lo que complicó su acceso a tratamientos y trámites básicos. En 2018, luego de su recuperación, enfrentó dos nuevas cirugías por metástasis pulmonar. A pesar de todo, siguió adelante.

Tiempo después inició estudios universitarios en la UTN y luego se trasladó a San Luis, donde comenzó Psicología y conoció la escalada deportiva. Desde 2021 entrena con constancia en Mendoza. Hoy, ya sin rastas pero con el mismo impulso, está decidido a abrirse paso en el alto rendimiento internacional.

paraescalada deportiva Augusto Millan (12) Augusto en la palestra del Club Andinista de Mendoza. Rodrigo D'Angelo / MDZ

La conexión con la escalada y un sueño internacional

Augusto descubrió la escalada en 2017, casi por casualidad. Nunca se imaginó que ese deporte, que le resultaba tan ajeno como exigente, se transformaría en una forma de volver a confiar en sí mismo. “Fue una nueva forma de vivir”, aseguró.

Después de años de entrenamiento y con el apoyo del Club Andinista y de la Federación Argentina de Ski y Andinismo (FASA), hoy está próximo a competir en Curitiba, Brasil representando a Argentina en el Campeonato Nacional de Paraescalada de Brasil. “No sabían que había un Augusto en Mendoza”, dijo sobre la sorpresa con la que fue recibido su pedido formal de participación.

La competencia no solo es un torneo: será el paso clave para obtener la clasificación médica que le permitirá entrar al circuito internacional rumbo a los Juegos Paralímpicos 2028.

paraescalada deportiva Augusto Millan (7) La escalada le devolvió la confianza en su cuerpo y en sí mismo. Rodrigo D'Angelo / MDZ

Para poder viajar, organizó una colecta pública en redes sociales. Propuso una meta simple: 6.000 personas donando $300. “Gracias a cada persona que compartió, alentó y se hizo parte. Esto no es solo un logro personal, es una puerta que se abre. La paraescalada en Argentina todavía no tiene un camino claro, pero lo estamos empezando a trazar”, escribió este sábado en sus redes a días de partir a Curitiba.

Gestionar el miedo y no quedarse con la duda

Para Augusto, el miedo fue una emoción determinante. “Creo que el miedo es una emoción que te activa, y ahí depende de tus recursos de afrontación, a nivel psicológico, cómo lo vas a gestionar”, explicó. Aceptar ese miedo y aprender a moverse con él fue parte central de su proceso personal tras la amputación. Lo vivió en carne propia, incluso en la sala de operaciones, donde un ataque de pánico lo hizo suspender su segunda cirugía de pulmón.

Con el tiempo, la escalada y el deporte en general se convirtieron en una herramienta para recuperar la confianza en su cuerpo. “A veces hacés un movimiento, pero ves la altura y eso te inmoviliza, te deja una traba mental”, relató. Superar esa traba fue parte del aprendizaje: confiar en sí mismo, en su pierna, en su capacidad de sostenerse y seguir. “La escalada me dio mucha confianza en mí mismo, a gestionar el miedo, a confiar en mi cuerpo”, resumió.

paraescalada deportiva Augusto Millan (11) Augusto, no solo inspira desde lo deportivo sino que alienta a todos a superar sus miedos. Rodrigo D'Angelo / MDZ

El mensaje de Augusto es claro: no quedarse con la duda. “Que no se queden con el ‘¿qué hubiera pasado si…?’. Inténtenlo, no se queden con las ganas”, dijo con convicción. Para él, animarse a probar fue el paso más importante para cambiar su vida.