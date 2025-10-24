Asombro y misterio: por qué un Boeing 737 voló a baja altura sobre Carlos Paz

Vecinos registraron el vuelo a baja altura de un avión Boeing 737 que sobrevoló Villa Carlos Paz y el lago San Roque y realizó una fuerte descarga de agua.

El mediodía del viernes sorprendió a los vecinos de Villa Carlos Paz con una escena tan impactante como inusual: un avión Boeing 737 de gran tamaño cruzó el cielo a muy baja altura y descargó miles de litros de agua sobre el lago San Roque. En cuestión de minutos, los videos comenzaron a circular por redes, alimentando la curiosidad.

La explicación oficial llegó poco después. El secretario de Gestión de Riesgo Climático, Roberto Schreiner, confirmó que se trataba de un “FireLiner” proveniente de Santiago del Estero, que llegó a Córdoba para realizar maniobras de prueba en el marco del operativo contra los incendios forestales que afectan al oeste provincial, particularmente en Guasapampa, en el departamento Minas.

Según detallaron las autoridades, el avión despegó desde el Aeropuerto Internacional de Córdoba, sobrevoló el lago San Roque y realizó una descarga controlada de unos 12.000 litros de agua antes de regresar a su base. La práctica tenía como fin evaluar la operatividad del enorme avión en terrenos montañosos y determinar si podría integrarse a las tareas de extinción en zonas de difícil acceso.

Las tareas del Boeing 737 El Boeing 737 FireLiner —considerado el avión hidrante más grande de Sudamérica— tiene capacidad para transportar hasta 15.000 litros de agua o retardante. Durante el operativo de prueba fue escoltado por un helicóptero y asistido desde tierra por personal del DUAR, el Plan Provincial de Manejo del Fuego y los Bomberos Voluntarios de Río Tercero.

Minutos más tarde, la aeronave fue desplegada directamente sobre el incendio activo de Guasapampa, donde realizó descargas coordinadas con el equipo terrestre de la Dirección General de Aeronáutica. El fuego en esa zona ya consumió cerca de 4.000 hectáreas, entre ellas más de 500 hectáreas del Parque Nacional Traslasierra.