Los testigos registraron el momento en el que, debido a los fuertes vientos, el crucero World Voyager impactó contra el Viking Octantis.

Un hecho que pudo haber terminado en tragedia tuvo lugar en Ushuaia. El lunes, debido a los fuertes vientos, un crucero se soltó de sus amarras e impactó contra la estructura del puerto y luego contra otro crucero. Según trascendió, no se registraron heridos.

Mirá el momento en el que dos cruceros chocaron en Ushuaia Así fue el momento en el que chocaron dos cruceros en el puerto de Ushuaia En medio de un fuerte temporal, el crucero World Voyager se soltó de sus amarras, impactó contra la estructura del puerto y luego colisionó contra el Viking Octantis. La preocupante secuencia fue captada por los testigos.

“Cuando hay más de 32 nudos de viento automáticamente de Prefectura cierran todas las operaciones del puerto, porque no están dadas las condiciones de seguridad meteorológica. En una ráfaga de viento, uno de los barcos cortó el cabo de popa este y se desprendió, eso llevó a que cuando se estaba alejando del muelle rozara contra otro barco que estaba amarrado”, explicó el presidente de la Dirección Provincial de Puertos (DPP), Roberto Murcia, en diálogo con Radio Provincia.

Según detalló, no se registraron heridos ni daños graves. “Esto no afecta la navegación ni la seguridad de ninguna de las dos embarcaciones”, señaló. Sin embargo, aseguró que hubo intervención de Prefectura Naval por lo ocurrido.