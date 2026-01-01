Arranca el 2026 con calor intenso en Mendoza: cómo estará el tiempo este jueves
El pronóstico para Mendoza anticipa un jueves 1 de enero muy caluroso, con nubosidad variable y vientos leves del noreste. La máxima llegará a 37°.
El primer día de 2026 comienza con temperaturas elevadas en Mendoza y un escenario típicamente veraniego. La jornada se presentará muy calurosa desde temprano, con una mínima de 23° y una máxima que alcanzará los 37°, en un contexto de nubosidad variable.
A lo largo del día soplarán vientos leves del noreste, lo que contribuirá a sostener el calor durante gran parte de la jornada. Según el pronóstico, la zona norte de la provincia se mantendrá inestable, mientras que en cordillera el cielo estará poco nuboso y sin precipitaciones relevantes.
Se recomienda precaución por las altas temperaturas, especialmente durante las horas centrales del día.
De cara a los próximos días, el viernes 2 de enero se espera un leve alivio térmico con el ingreso de un frente frío. Habrá poca nubosidad, vientos moderados a algo fuertes del sector sur y un descenso de la temperatura, con una mínima de 21° y una máxima de 34°. El sábado volverá el ambiente caluroso, con 20° de mínima y 33° de máxima, nubosidad variable e inestabilidad hacia la noche, acompañada por vientos moderados del sudeste.