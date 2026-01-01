Arranca el 2026 con calor intenso en Mendoza: cómo estará el tiempo este jueves

El pronóstico para Mendoza anticipa un jueves 1 de enero muy caluroso, con nubosidad variable y vientos leves del noreste. La máxima llegará a 37°.

El primer día de 2026 será muy caluroso en Mendoza, con una máxima de 37°.

El primer día de 2026 comienza con temperaturas elevadas en Mendoza y un escenario típicamente veraniego. La jornada se presentará muy calurosa desde temprano, con una mínima de 23° y una máxima que alcanzará los 37°, en un contexto de nubosidad variable.

A lo largo del día soplarán vientos leves del noreste, lo que contribuirá a sostener el calor durante gran parte de la jornada. Según el pronóstico, la zona norte de la provincia se mantendrá inestable, mientras que en cordillera el cielo estará poco nuboso y sin precipitaciones relevantes.

OLA DE CALOR El calor marcará el inicio del año en Mendoza, antes del ingreso de un frente frío. Se recomienda precaución por las altas temperaturas, especialmente durante las horas centrales del día.