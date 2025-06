Antonio Mohamed, el Luis Enrique argentino: el fútbol como refugio ante la pérdida

No solo regresó al fútbol , sino que cumplió la promesa que le hizo a su hijo : ascendió a Huracán y fue campeón con Monterrey. Recién entonces dejó de usar el rosario que lo acompañaba en cada partido. “Lo conseguimos juntos”, dijo. No se trata de cerrar una herida, sino de aprender a vivir con ella.

Cuando las historias de otros se convierten en un faro

Hace algunos años, yo también perdí a mi hija Valentina. Durante mucho tiempo guardé silencio, no porque no quisiera hablar, sino porque no tenía la fuerza necesaria para enfrentar ese dolor. En momentos así, el silencio se convierte en una forma de protegerse.

LUIS ENRIQUE.png Luis Enrique Archivo MDZ

Las historias de Mohamed y Luis Enrique me ayudaron a comprender que compartir el duelo no es signo de debilidad, sino de humanidad. Hablar del dolor no lo empeora, lo alivia. Mostrar la herida no la hace más grande, sino que permite que el sufrimiento encuentre espacio para sanar.

Hoy escribo desde mi lugar de padre, pero también como criminólogo. Porque el dolor, cuando se comparte, puede convertirse en un puente hacia la sanación. A veces, lo que más reconforta no es un consejo, sino saber que alguien más transitó ese camino y logró seguir adelante.

Un mensaje de esperanza

Ojalá esta historia llegue a quienes hoy atraviesan una pérdida profunda. Que sepa que no están solos. Que, aunque todo parezca oscuro, siempre hay una luz al final del túnel. Porque, como dijo Luis Enrique, la vida no solo está hecha de momentos felices, sino también de aprender a levantarse después de las tragedias que nos golpean con fuerza.

* Lic. Eduardo Muñoz. Criminólogo. Divulgador en Medios. Análisis criminológico aplicado a temas sociales de actualidad y seguridad.

