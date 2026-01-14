Anses: quiénes cobran este miércoles 14 de enero según el calendario de pagos

Este miércoles 14 de enero avanza el calendario de pagos de la Anses , con nuevos pagos para jubilados , pensionados y beneficiarios de asignaciones. Como sucede cada mes, los cobros se realizan de manera escalonada y dependen de la terminación del DNI o del tipo de prestación.

Desde el organismo previsional recordaron que los haberes quedan disponibles en la cuenta una vez depositados y pueden retirarse en cualquier momento posterior a la fecha asignada.

Además, continúan las Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas, que se acreditan sin necesidad de respetar una terminación específica del DNI .

Con el desarrollo del calendario de pagos, la Anses aplica en enero un aumento del 2,47% para jubilaciones, pensiones y asignaciones, de acuerdo al esquema de actualización vigente.

Con esta suba, la jubilación mínima se ubica en $349.299,32. A ese monto se suma un bono extraordinario de $70.000 para jubilados y pensionados que cobran hasta el haber mínimo, lo que eleva el ingreso total mensual a $419.299,32.

En el caso de las asignaciones, la AUH y la Asignación por Embarazo alcanzan los $125.517,55, mientras que la Asignación Familiar por Hijo del sistema SUAF se paga en $62.765 para el primer tramo de ingresos. Las Pensiones No Contributivas, en tanto, se ubican en $244.509,52.