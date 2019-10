Alfredo, el veterano de Malvinas que ayudó a repatriar la Virgen: "Traerá paz al país"

La repatriación de la imagen de la Virgen de Luján que estuvo junto a los soldados argentinos en las Islas Malvinas durante la guerra frente a Inglaterra y tuvo lugar este miércoles en el Vaticano, removió muchos sentimientos a una gran parte del país que recordó el conflicto armado de 1982 y la valiosa labor de quienes dieron la vida por la patria.

Esta histórica gestión, en parte se llevó a cabo gracias a Alfredo Páez, un excombatiente sanjuanino que llevó el pedido de un grupo católico de Buenos Aires hasta el papa Francisco. El sumo pontífice, entusiasmado con la idea, comenzó a interceder hasta lograr lo que sucedió hoy: la devolución de la Virgen por parte de los ingleses.

Alfredo Páez dialogó con el papa Francisco este miércoles en la Plaza San Pedro

Alfredo vivió en San Juan hasta los 17 años y allí salió sorteado para realizar el servicio militar, pero por cuestiones laborales se mudó a Buenos Aires y cumplió con el mandato castrense durante 1981 en la localidad de Mercedes. Un año después tuvo lugar la Guerra de Malvinas, el Ejército lo convocó y él respondió al llamado de su patria.

Este miércoles, desde Roma, dialogó con MDZ y dejó entrever sus sensaciones durante el acto que se desarrolló en la Plaza San Pedro del Vaticano. "Estoy emocionado por repatriar la virgen que los ingleses se habían llevado a Londres. Esta Virgen es la que cuidó a los combatientes durante la Guerra de Malvinas", comenzó diciendo.

Militares desenvuelven la imagen que los ingleses llevaron desde Londres a Roma

"Le pedimos al Papa que intercediera porque entendemos que la Virgen va a traer paz a la Argentina, para unir a los argentinos de una buena vez por todas", dijo el veterano de guerra que es parte de la Federación Mundial de Veteranos de Guerra.

"Nosotros nos enteramos de esta posibilidad a través de un grupo católico de Quilmes que se llama 'La Fe de Centurión'. En febrero vinimos al congreso de la Federación en París y lo vimos al papa Francisco por el Documento por la Paz que emitió ese congreso", explicó.

La Virgen de Luján que estuvo en Malvinas junto a nuestros soldados

"Allí este grupo católico nos pidió si podíamos acercarle al Papa el proyecto de repatriar la Virgen para que él interceda y fue así. Comenzaron las negociaciones entre los obispos castrenses de Londres y de Argentina y se hicieron los trámites en las cancillerías", ahondó Páez.

El excombatiente celebró la gestión de Jorge Bergoglio y consideró como un triunfo la restitución. "Tuvimos la suerte de que el Papa intercediera para que los ingleses accedieran a devolverla porque, si bien la Virgen estaba en una capilla castrense en Londres, ellos la tenían como un trofeo de guerra".

Alfredo Paéz junto a militares y obispos que intervinieron en la restitución de la Virgen

Quien llegó a las Malvinas el 13 de marzo de 1982, reconoció que durante su estadía en as islas no pudo estar cerca de la imagen, pero que sabía de su existencia. "Nosotros sabíamos de la Virgen, pero en nuestra posición no alcanzó a peregrinar y una vez iniciado el conflicto era muy difícil acceder a nuestras posiciones de primeras líneas. Costaba que llegara la comida asi que una Virgen aún más", explicó con resignación.

Consultado sobre si mantiene esperanzas de que las islas vuelvan a pertenecer a nuestro país, el veterano de guerra afirmó: "Al igual que todos los argentinos creo que vamos a volver a tener soberanía sobre las islas. Va a ser una negociación larga, pero creo que en algún momento se va a dar. Todo el mundo sabe que las islas son nuestras y algún día las vamos a recuperar por la vía diplomática".

El sanjuanino Páez y todos los que asistieron a la restitución de la Virgen

Finalmente dejó una noticia que seguramente ilusionará a los excombatientes de Mendoza y a todos aquellos que recuerdan con respeto la gesta de nuestros soldados en Malvinas.

"Una vez en el país, tenemos la intención de hacerla peregrinar y queremos llevarla a Mendoza. Estamos organizando una cena solidaria para todos aquellos que quieran colaborar porque todos estos gastos corren por nuestra cuenta. Nos gustaría llevarla antes de fin de año y en algún momento también realizar allí el congreso de la Federación Mundial de Veteranos de Guerra", finalizó Alfredo Páez desde Italia.