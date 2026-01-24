Alerta en Mendoza: el pronóstico anticipa nuevas tormentas desde la tarde

Tras la fuerte tormenta registrada durante la noche del viernes y la madrugada de este sábado, que dejó abundante caída de agua, granizo y un marcado aumento del caudal en canales y acequias, la provincia de Mendoza se mantiene en estado de alerta ante la posibilidad de nuevos episodios de mal tiempo durante la jornada .

Durante la mañana de este sábado, el tiempo se presentó inestable, con cielo mayormente nublado y restos de la tormenta anterior, especialmente en el Gran Mendoza y el Valle de Uco.

Según el reporte meteorológico oficial, a partir de las 15 comenzará un nuevo proceso de inestabilidad , con formación de tormentas en el oeste del Valle de Uco y del Gran Mendoza. Con el correr de las horas, estos fenómenos se extenderán al resto del Valle de Uco y a la zona Sur provincial.

Para la noche de este sábado se esperan tormentas de moderadas a severas, con precipitaciones importantes que podrían afectar principalmente al norte del Valle de Uco y al Gran Mendoza. Además, no se descarta la caída de granizo , especialmente cerca de la medianoche y durante las primeras horas del domingo.

El pronóstico también indica circulación de viento leve del sector norte durante la tarde y la noche, con temperaturas elevadas que rondarán los 32 grados de máxima, un factor que favorece el desarrollo de tormentas intensas.

En tanto, en Alta Montaña se prevé una jornada mayormente despejada durante el sábado, aunque las condiciones cambiarán a partir del domingo, cuando se esperan precipitaciones y mal tiempo en distintos sectores de la cordillera.

Cómo sigue el pronóstico

De cara al domingo y lunes, el pronóstico anticipa la continuidad de la inestabilidad, con nuevas tormentas, vientos intensos y la posibilidad de granizo en distintas zonas de la provincia, especialmente en áreas cultivadas.

Ante este escenario, la Dirección Provincial de Defensa Civil mantiene el monitoreo permanente de la situación meteorológica y recomienda a la población extremar precauciones, evitar circular por zonas anegadas y mantenerse informada a través de los canales oficiales.