Alerta en Argentina por fuertes vientos: ráfagas de hasta 75 km/h este lunes
El Servicio Meteorológico Nacional emitió advertencias para Tierra del Fuego, Santa Cruz, Río Negro y parte de Buenos Aires.
Este lunes 22 de septiembre, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) mantiene vigentes alertas amarillas por vientos que afectan a gran parte de la franja costera del país. El fenómeno alcanzará al sur de la provincia de Buenos Aires y se extenderá hacia el litoral marítimo de Río Negro, Santa Cruz y Tierra del Fuego.
Según el organismo, "el área será afectada por vientos del sudoeste con velocidades entre 35 y 45 km/h, y ráfagas que pueden alcanzar los 75 km/h". Esta situación podría complicar la navegación, la circulación en rutas cercanas a la costa y las actividades al aire libre.
En el resto del territorio argentino no se esperan alertas meteorológicas para este inicio de semana, por lo que las condiciones se mantendrán estables, con nubosidad variable y temperaturas acordes a la transición hacia la primavera.
Las temperaturas máximas y mínimas para cada provincia:
- Buenos Aires: mínima 6°, máxima 19°
- Catamarca: mínima 10°, máxima 26°
- Chaco: mínima 12°, máxima 22°
- Chubut: mínima 5°, máxima 13°
- Córdoba: mínima 9°, máxima 24°
- Corrientes: mínima 14°, máxima 22°
- Entre Ríos: mínima 8°, máxima 22°
- Formosa: mínima 14°, máxima 23°
- Jujuy: mínima 7°, máxima 21°
- La Pampa: mínima 8°, máxima 20°
- La Rioja: mínima 10°, máxima 26°
- Mendoza: mínima 5°, máxima 20°
- Misiones: mínima 14°, máxima 22°
- Neuquén: mínima 7°, máxima 15°
- Río Negro: mínima 8°, máxima 13°
- Salta: mínima 8°, máxima 21°
- San Juan: mínima 5°, máxima 20°
- San Luis: mínima 8°, máxima 21°
- Santa Cruz: mínima -2°, máxima 7°
- Santa Fe: mínima 8°, máxima 22°
- Santiago del Estero: mínima 11°, máxima 27°
- Tierra del Fuego: mínima -3°, máxima 3°
- Tucumán: mínima 11°, máxima 25°
- Islas Malvinas: mínima 1°, máxima 5°