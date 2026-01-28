Alerta amarilla por tormentas en varias provincias del oeste y norte del país
El alerta amarillo del SMN comenzará a regir desde este jueves en varias provincias del oeste y norte del país, donde se prevén tormentas fuertes.
Desde este jueves, un amplio sector del país quedará bajo alerta amarilla por tormentas, según el Servicio Meteorológico Nacional ( SMN). El aviso alcanza principalmente a provincias del oeste y norte argentino, donde se prevén tormentas fuertes y, de forma aislada, severas.
Las condiciones incluirían caída de granizo, fuerte actividad eléctrica, precipitaciones abundantes en cortos períodos y ráfagas de viento que podrían alcanzar los 90 km/h. Los valores estimados de lluvia se ubican entre 20 y 50 milímetros, con posibilidad de registros superiores en forma puntual.
Provincias alcanzadas por el alerta
El alerta amarillo rige para zonas de Jujuy, Salta, Tucumán, Catamarca, La Rioja y Mendoza, además de sectores puntuales del noroeste y oeste argentino, donde la inestabilidad se concentrará con mayor intensidad a partir del jueves.
En paralelo, continúa el calor generalizado, aunque con marcadas diferencias regionales. En el centro y norte de la Patagonia, las temperaturas máximas oscilarán entre 30 y 35 °C, con jornadas de elevado estrés térmico.
La zona central del país será una de las más afectadas por el calor: se esperan máximas de 35 a 40 °C, con registros puntuales superiores, especialmente durante las tardes por la persistencia del viento norte.
El norte argentino presenta el panorama más extremo, con temperaturas previstas entre 38 y 42 °C, escaso alivio nocturno y un escenario de calor intenso y sostenido.
Cambios hacia febrero
Según proyecciones del SMN, a comienzos de febrero podría cambiar el tiempo, con la aparición de lluvias y tormentas en el centro y noreste argentino, con una mejora progresiva en la distribución de las precipitaciones.
Además, los análisis climáticos indican que La Niña comenzaría a debilitarse durante febrero, dando paso a una fase neutral, con mejores chances de recuperación hídrica para las regiones más afectadas.