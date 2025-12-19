ACDE celebra a Enrique Shaw en el camino a su beatificación

La Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresa (ACDE), parte actora, y la Acción Católica Argentina (ACA), coactora de la Causa de beatificación y canonización del Venerable Siervo de Dios Enrique Shaw, fiel laico, esposo, padre de familia y empresario argentino, comparten con inmensa alegría la noticia de la decisión del Papa León XIV de autorizar la promulgación del decreto sobre el milagro atribuido a la intercesión del Venerable Siervo de Dios, resolución que abre el camino a su beatificación.

Enrique Shaw (1921-1962) fue, como recordó recientemente León XIV “un empresario que entendió que la industria no era sólo un engranaje productivo ni un medio de acumulación de capital, sino una verdadera comunidad de personas llamadas a crecer juntas”.

Modelo de padre de familia y empresario ACDE, organización que fundó Enrique Shaw en 1952 y ACA, donde llegó a ser dirigente nacional, celebran con corazón agradecido esta gracia que ha sido anunciada por el Vaticano y agradecen el acompañamiento de la Universidad Católica Argentina y la Armada Argentina, co-promotoras de la Causa, y en especial, a la postuladora, Dra. Silvia Mónica Correale; al vicepostulador S.E.R. Monseñor Santiago Olivera y al administrador, Lic. Fernán de Elizalde.

Con este decreto queda aprobado la curación inexplicable científicamente de un niño gravemente accidentado por intercesión del Venerable Siervo de Dios Enrique Ernesto Shaw. Este hecho concreta el sello de Dios que certifica su vida dedicada al ejercicio extraordinario de las virtudes cristianas. Asimismo, reconoce su compromiso para hacer realidad la Doctrina Social de la Iglesia en el mundo del trabajo y su visión pionera de la empresa como comunidad de vida para el desarrollo humano integral y la transformación cristiana de las estructurales temporales.

Para la presidente de ACDE, Silvia Bulla, “la beatificación de Enrique Shaw le brindará al mundo el primer empresario reconocido como un ejemplo de santidad y resulta para el mundo una invitación urgente a humanizar la economía, trabajar por el bien común y la dignidad del trabajo”.