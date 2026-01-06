Accidentado show de Reyes Magos en Pergamino: se vistió de Gaspar, se lanzó en paracaídas y terminó fracturado

El lunes por la tarde, un paracaidista resultó herido mientras trabajaba en un show por la llegada de los Reyes Magos a la ciudad de Pergamino , en la provincia de Buenos Aires.

El municipio de Pergamino organizó un evento en el Parque Belgrano para que todos los niños pudieran ser testigos de la llegada de los Reyes Magos a la ciudad y, así, divertirse y disfrutar de los regalos con amigos. Sin embargo, lo que inició como un festejo entretenido, terminó accidentado.

Tres paracaidistas participaron del descenso desde el aire representando a los Reyes Magos . Mientras que dos de ellos completaron el aterrizaje sin inconvenientes dentro del perímetro previsto, tal como se puede ver en los videos que se viralizaron, el tercero tuvo dificultades para frenar su descenso y realizó una maniobra brusca para evitar impactar contra el público.

Como resultado, el tercer “rey mago” sufrió una caída violenta que le provocó heridas y hasta una fractura.

Según relataron testigos, el paracaidista realizó una especie de “barrida” al tocar tierra, intentando controlar la velocidad del aterrizaje. Esta acción le permitió evitar el contacto con los espectadores, pero no pudo impedir el impacto contra el suelo. El accidente tuvo lugar en la intersección de avenida Hipólito Yrigoyen y Chile, en el sector central del parque, donde se desarrollaba el evento.

Inmediatamente se desplegó un operativo de urgencia con la intervención del Servicio de Atención Médica de Emergencias (SAME), fuerzas de seguridad y personal de la organización. Se montó un cordón sanitario para facilitar el ingreso de una camilla y asistir al herido de manera rápida y segura.

El hombre fue trasladado de urgencia al Hospital San José, donde quedó internado en observación. Fuentes médicas informaron que se encuentra fuera de peligro, aunque se le están realizando estudios por imágenes para determinar el alcance de las lesiones. Una de las principales preocupaciones es una posible fractura de cadera.

En las redes sociales, los usuarios manifestaron su preocupación por la salud del paracaidista. No obstante, también hubo quienes no dudaron en hacer humor con la situación. “Eso es porque no están acostumbrados los Reyes Magos; ellos andan a camello”, bromearon en los comentarios de un posteo de Instagram.