A 11 años de la muerte de Alberto Nisman: homenajes, reclamo de justicia y una procesión hasta Le Parc
Al cumplirse once años del hallazgo sin vida del fiscal Alberto Nisman, se realizaron homenajes y una procesión ciudadana hacia las torres Le Parc.
Al cumplirse once años de la muerte del fiscal Alberto Nisman, este domingo se llevaron a cabo distintos homenajes en la Ciudad de Buenos Aires para mantener vigente el reclamo de justicia. La jornada incluyó una “procesión” ciudadana hacia las torres Le Parc, en Puerto Madero, el complejo donde Nisman fue encontrado sin vida el 18 de enero de 2015, un día antes de presentarse en el Congreso para ampliar su denuncia contra el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner.
Un lema que lleva 11 años
Los manifestantes marcharon desde el Boulevard Azucena Villaflor hasta la plazoleta ubicada frente al edificio, en una convocatoria organizada por el “Equipo Republicano”. La consigna central volvió a ser “No fue un suicidio, fue un magnicidio”, una frase que se repite año tras año y que sintetiza la postura de quienes sostienen que el fiscal fue asesinado.
La jornada estuvo marcada por la presencia de Sara Garfunkel, madre de Alberto Nisman, quien acompañó la caminata y los actos conmemorativos. Su participación volvió a emocionar a los asistentes, en un nuevo aniversario atravesado por el pedido de verdad y justicia.
Durante el acto central, el legislador Waldo Wolff y el periodista Daniel Santoro fueron los principales oradores y brindaron actualizaciones sobre el estado de la causa judicial. Santoro denunció que el fiscal Eduardo Taiano detectó decenas de llamadas telefónicas realizadas por funcionarios que, apenas conocida la noticia de la muerte de Nisman, habrían intentado instalar la hipótesis del suicidio.
Además, se reiteraron las sospechas sobre la existencia de una “SIDE paralela” vinculada al Ejército, que habría realizado tareas de inteligencia sobre el fiscal y su entorno familiar. En ese marco, Wolff reivindicó la figura de Nisman y aseguró que fue un hombre que “se animó a denunciar al poder tirano y pagó con su vida”.
Los homenajes continuarán este lunes. A las 8.45 se realizará una disertación en la sede de la DAIA, de la que participará la jueza federal y ex esposa de Nisman, Sandra Arroyo Salgado. Más tarde, a las 10, se llevará a cabo otro acto en la AMIA, encabezado por autoridades de la entidad y familiares del fiscal.
El undécimo aniversario de la muerte de Alberto Nisman se da en un contexto de alta sensibilidad geopolítica. La reciente decisión del gobierno de Javier Milei de declarar a la Fuerza Quds de Irán como organización terrorista, sumada a las advertencias provenientes de Teherán en las últimas horas, resignificó los homenajes de este año y volvió a poner el caso en el centro del debate público y político.