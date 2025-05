La trágica historia del "departamento maldito" de Londres

Octava entrega de Viajero del Rock y hoy nos vamos a meter en una historia muy particular, que vincula a la ciudad de Londres y uno de sus departamentos en particular, que tuvo un destino trágico.

En la esquina de Curzon Street y Curzon Square, en Mayfair, existe desde medianos del siglo XVIII una casa victoriana que, luego de ser casi demolida durante la Segunda Guerra Mundial, fue reconstruida años después y se convirtió en la propiedad del cantante estadounidense Harry Nilsson. El artista compró el piso 12 de la propiedad y como pasaba largas temporadas en su país y lejos de Londres, decidió alquilarlo a sus amigos músicos y tuvo una primera inquilina que fue Cass Elliot (Mama Cass de Mamas and the Papas) quien se alojó allí mientras actuaba como solista en el London Palladium.

Mama Cass fue encontrada muerta en la cama de su habitación en ese departamento el 29 de julio de 1974 con tan solo 32 años y luego de sufrir un infarto.

La historia trágica de este "departamento maldito" de la ciudad, quiso que cuatro años después, en la misma cama del mismo departamento, muriera Keith Moon, el baterista de The Who. Al principio, Nilsson se mostró reticente a aceptar la petición de Moon de usar el piso porque por razones obvias, lo consideraba maldito. Pero él mismo músico descartó cualquier preocupación. convenció : "Un rayo no cae dos veces en el mismo sitio", dijo, y se lo pidió. La historia trágica de esta propiedad demostró, por supuesto, que estaba equivocado.

Disfrutá del viaje.