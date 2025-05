La historia del freestyler que pasó de vender medias a telonear a Paulo Londra

Matías Peralta, es conocido artísticamente en el mundo del freestyle como "Mono Strong", es uno de esos casos donde la vida cambia en un instante, pero detrás hay años de esfuerzo, pasión y lucha.

Con 24 años y oriundo de Villa Carlos Paz, pasó de recorrer plazas vendiendo medias y budines caseros a convertirse en el telonero de uno de los máximos referentes del trap argentino: Paulo Londra. El 7 de junio subirá al escenario del Movistar Arena ante miles de personas. Confiesa estar hecho un manojo de nervios y que todavía "no termina de caer".

Todo comenzó el pasado 13 de marzo, en una edición especial de la competencia Only Bars en el Paseo Sobremonte, organizada por freestylers cordobeses con el apoyo de una productora. El jurado no era otro que el propio Londra.

“Yo no sabía que el premio era tan groso. Me enteré recién en la final, cuando el presentador lo anunció”, contó el joven freestyler. Su talento y su presencia en escena lo llevaron directo a lo inesperado: abrir el primer show de la nueva gira nacional del ídolo cordobés, que ya agotó localidades para la función del 7 de junio en el Movistar Arena y que sumó una nueva fecha para el 8 de junio.

“Ese día estaba dando vueltas en la plaza y vendía medias doble caña y escuché de lejos cuando lo recibieron a Paulo”, recordó en una entrevista televisiva. “Yo no estaba en la ronda y estaba nervioso porque había muchísima gente, entonces yo batallaba y me iba. Recién en la final cuando el presentador lo dijo, ahí me enteré del premio que había que era el teloneo este y el home estudio”, reconoció.

El posteo que anunciaba el premio como telonero de Paulo Londra.

Además del show, el premio incluyó la entrega de un home studio completo: micrófono, placa de sonido, auriculares y una computadora. “Me dijeron que ya lo compraron, que cuando llegue a Buenos Aires me lo muestran. Así que me vuelvo con eso”, comentó Mono Strong.

De la plaza al Movistar Arenas

El salto es enorme. Hasta ahora, Mono Strong había dado apenas “seis o siete shows”, según sus propias palabras. El resto, fueron batallas en plazas, movidas autogestionadas y grabaciones caseras. “Pasar de cantar en un bar a cantar en el Movistar Arena es una locura. Estoy nervioso, pero feliz. Esto es un sueño que nunca imaginé”, reconoció emocionado.

El rapero no solo prepara sus canciones —escritas y producidas junto a amigos de su ciudad, como Jaco y Julián—, sino que también se ocupa del vestuario, las visuales, los ensayos y hasta de inscribirse en el registro de propiedad intelectual.

“Tendré 20 minutos arriba del escenario, con suerte podré mostrar unas 7 canciones. También voy a dejar un espacio para improvisar en freestyle con la gente”, adelantó. Mono Strong es un joven de Villa Carlos Paz que impulsa batallas de freestyle en Córdoba.

Inspiración para la nueva generación

La historia de Mono Strong ya circula en medios y redes como ejemplo de superación. En Carlos Paz, la comunidad del freestyle celebra se logro como propio. “Cuando salió la nota y se enteraron, muchos no lo podían creer. Me escribieron un montón de pibes que batallan en las plazas, con mucha ilusión. Espero que mi experiencia les sirva para mostrar que sí se puede”, reflexionó.

Mono Strong sabe lo que es reinventarse cada día para sobrevivir. “Yo uso todo lo que sé y lo que tengo para vivir. Y entre todo eso me hago espacio para grabar videoclips, ir a Córdoba a competir, o viajar cuando se puede”, contó. Por eso, valora cada oportunidad como única: “Esto me abrió los ojos. Me hizo ver todo lo que tenía alrededor y no lo estaba aprovechando. Dios sabe cuándo y cómo”.

El próximo 7 de junio, Matías Peralta dejará de ser Mono Strong, el pibe de la plaza, para convertirse en el artista que abre el Movistar Arena. Pero más allá del escenario, ya ganó algo más importante: el respeto, la emoción y la admiración de toda la comunidad dentro y fuera de la movida freestyle.