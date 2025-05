Los signos que este mes podrían cortar una amistad de años sin aviso

Las amistades largas suelen atravesar etapas, distancias, cambios y silencios. Pero a veces, incluso los vínculos más antiguos llegan a su punto final. Y no siempre es con una pelea. Algunos signos podrían decidir cortar una amistad importante en mayo, sin explicación ni aviso. Lo sienten, lo piensan y, simplemente, se alejan. Según el horóscopo, esta energía se activa con fuerza en los últimos días del mes.

No lo hacen por capricho. En general, ya venían sintiendo una incomodidad, un malestar o una desconexión con esa persona. Tal vez aguantaron más de lo que debían. Pero cuando toman la decisión, no hay marcha atrás. Prefieren desaparecer antes que discutir. Y aunque por fuera no haya drama, por dentro saben que ya no hay nada que sostener.

Estos signos pueden estar callados pero ya tomaron una decisión definitiva.

Capricornio es uno de los que puede tomar esta decisión sin dudar. Si siente que el vínculo ya no tiene sentido o que se volvió una carga, corta por lo sano. No lo va a anunciar: simplemente deja de estar. Acuario, que valora mucho su libertad y su espacio, también puede alejarse de alguien con quien ya no comparte visión ni energía. Lo hará sin culpas, aunque duela. Y virgo, que suele analizarlo todo, puede llegar a la conclusión de que una amistad ya no lo cuida ni lo respeta como antes. Cuando lo decide, no necesita confirmación externa.

Para estos signos, mayo puede ser un mes de corte emocional silencioso. Esta decisión no es venganza ni impulso: es consecuencia de algo que viene acumulado. Y aunque no lo digan en voz alta, su distancia dice todo lo que sienten, según el horóscopo. Algunos signos podrían cortar una amistad de años durante mayo sin explicaciones. Según el signo zodiacal, hay formas distintas de cerrar vínculos, y estos lo harán sin drama… pero sin vuelta atrás.