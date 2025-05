WhatsApp dejará de funcionar en algunos Samsung: qué modelos están en la lista

A partir del 1 de junio de 2025, WhatsApp ya no estará disponible en ciertos modelos de celulares Samsung que muchos todavía siguen usando. La aplicación dejará de funcionar por completo en estos equipos: no se podrá abrir, actualizar ni siquiera descargar. La decisión la tomó Meta, la empresa que maneja la app, y está relacionada con los cambios técnicos que viene implementando.

El motivo principal tiene que ver con la evolución de la aplicación. En los últimos años, WhatsApp incorporó funciones más avanzadas, algunas incluso vinculadas con inteligencia artificial, y todo eso requiere más recursos. Los celulares más antiguos no tienen la capacidad para sostener esas mejoras, y mantenerlos activos significa para Meta una carga técnica que ya no pueden seguir soportando.

Qué modelos se verán afectados y por qué

Entre los teléfonos que perderán el acceso a WhatsApp se encuentran modelos como el Galaxy S3, el Galaxy Note 2 o el Galaxy S4 Mini, entre otros que funcionan con versiones muy antiguas del sistema Android. En concreto, todos los equipos que tengan una versión inferior a Android 5 quedarán fuera de la lista de compatibilidad.

Esto quiere decir que, si tu celular tiene una versión vieja de Android, vas a recibir en los próximos días una notificación de WhatsApp avisándote que el soporte está por terminar. Esa advertencia sirve para que puedas hacer una copia de seguridad de tus chats y archivos antes de que la app deje de funcionar por completo.

Si tenés dudas sobre si tu teléfono será uno de los afectados, podés revisarlo en pocos pasos. Solo tenés que entrar al menú de "Ajustes" o "Configuración", ir a la opción que dice “Acerca del teléfono” y ahí vas a ver qué versión de Android tiene instalada. Si es inferior a 5.0, entonces es casi seguro que el servicio de WhatsApp se corte desde el 1 de junio.

Vale aclarar que no es la primera vez que WhatsApp deja fuera a modelos viejos. Cada tanto, la empresa actualiza su lista de dispositivos compatibles para poder seguir mejorando el servicio y garantizar que funcione con estándares de seguridad actuales.

Algunos podrían considerar comprar un celular usado que aún sea compatible, aunque eso también trae sus riesgos. Hay que revisar bien el estado del teléfono y asegurarse de que funcione correctamente. Otra alternativa, como recurso momentáneo, es usar WhatsApp Web o la versión de escritorio, aunque para eso el teléfono original tiene que estar activo, por lo que no es una solución definitiva. Para quienes todavía usan estos celulares y dependen de WhatsApp en su día a día, la noticia no cae nada bien.

Un cambio que obliga a tomar decisiones

El anuncio deja en claro que la tecnología avanza a pasos rápidos, y que muchas veces los dispositivos quedan atrás más rápido de lo que uno quisiera. Para los usuarios que aún no están preparados para este cambio, el primer paso es resguardar la información: hacer una copia de seguridad de los chats, guardar fotos y archivos importantes, y evaluar si vale la pena invertir en un nuevo equipo.

Lo que está claro es que, desde junio, varios modelos Samsung se despedirán para siempre de WhatsApp. Si tu celular está en esa lista, mejor anticiparse y no esperar hasta el último día.