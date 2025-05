¿Quién responde si un perro ataca? Foco en los dueños, no en la raza

En el marco de recientes ataques de perros en espacios públicos, como el ocurrido en San Martín, la abogada especialista en Derecho Animal y presidenta de la Comisión de Derecho Animal del Colegio de Abogados de Mendoza, Soledad Milone, abordó en MDZ Radio 105.5 FM los ejes legales de la tenencia responsable y la responsabilidad civil y penal de los dueños.

Milone enfatizó: "La tenencia y la responsabilidad comienza por los dueños de estos perros". Sobre el marco legal, detalló: "El código civil dice que una persona que tiene un animal responde de manera objetiva. Se presume la responsabilidad cuando un animal ocasiona un daño. Esto no tiene distinción de raza ni de tipo de animal".

Vías legales y sanciones

Frente a ataques, la especialista distinguió entre la vía penal y la civil: "Si una persona sufre lesiones por un animal con propietario, puede denunciar penalmente. En lo civil, el responsable deberá indemnizar económicamente según los daños calculados: gastos médicos, pérdida laboral, etc.". Sobre las sanciones, aclaró: "En penal, aplican multas o prisión; en lo civil, es una compensación económica".

Un pitbull atacó a un adolescente y a su madre en San Martín Foto: Freepik.

Control y educación: claves frente a la peligrosidad

Milone rechazó asociar peligrosidad con raza o tamaño: "La peligrosidad no tiene que ver ni con la raza ni con el tamaño. Lo correcto es pasear al animal con correa y pretal, por seguridad del entorno y del propio perro". A su vez, señaló que "no hay necesidad de bozal si el animal está correctamente sujeto. La diferencia en ataques de perros grandes es la visibilidad del daño, no la intención".

Sobre la falta de controles en espacios públicos, explicó que es importante "enseñar desde niños el respeto hacia los animales y cómo acercarse a ellos. El municipio puede multar, pero en ciudades como Mendoza, con alta tenencia canina, el control masivo es complejo".

Ante situaciones de riesgo, Milone instó a actuar: "Si hay peligro, debe llamarse a la autoridad, como Ojos en Alerta o la policía. Las normas indican que los animales deben pasear sujetos". Respecto al maltrato animal, recordó: "Es un delito penal. Quienes lo presencien deben denunciar al 911 o en la Fiscalía especializada".

Escuchá la entrevista completa: