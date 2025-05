"Todavía me tiemblan las piernas", el fuerte relato de la intendenta de Famatina tras el sismo en La Rioja

Un sismo de 5.5 en la escala de Richter sorprendió este jueves al mediodía a los habitantes de la provincia de La Rioja, en pleno feriado por el Día del Trabajador.

El temblor, que tuvo su epicentro a unos 37 km al norte de la localidad de Famatina, se sintió también en varias localidades de Córdoba y Tucumán. Fue el tercero en la jornada, pero el de mayor intensidad y duración.

El primero se produjo a las 12:47 con una magnitud de 2.7. Luego le siguió a las 12:58 y fue de 2.8, y el tercero se produjo a las 13:04 con una magnitud de 5.5 y 7 kilómetros de profundidad.

“El primero fue leve, casi imperceptible, al igual que el segundo. Pero el último fue terrible. El ruido era impresionante, como si se te cayera la casa encima”, sostuvo este jueves la intendenta de esa localidad Adriana Olima.

La intendenta señaló que los mayores daños se concentraron en la zona norte del departamento, particularmente en la localidad de Campanas. Allí se registraron derrumbes en viviendas de adobe que tenían cierta antigüedad, muchas de las cuales eran utilizadas como depósitos y estaban deshabitadas. “Se cayeron todas, literalmente”, afirmó.

Además, Olima mencionó afectaciones en iglesias centenarias de la zona: “Son construcciones muy antiguas, de más de 100 años. Varias presentaron grietas, al igual que algunas casas”. En tanto, informó que desde el mediodía algunas localidades continúan sin servicio de energía eléctrica.

A pesar de la magnitud del sismo, la jefa comunal llevó tranquilidad: “Gracias a Dios, no hay víctimas, solo pánico. Sobre todo en los adultos mayores. Incluso a uno mismo todavía le tiemblan las piernas”.

Finalmente, recordó que hacía décadas no se registraba un temblor de tal intensidad en la zona. “La gente lo compara con el terremoto de San Juan del 1976. Pero tan fuerte como este, no se recordaba”, expresó y luego dijo que "quienes tengan familiares aquí, se queden tranquilos": "No hay heridos y los daños materiales, con el tiempo, los vamos a poder solucionar".