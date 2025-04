Encontró a sus hermanos tras 50 años gracias al registro de huellas genéticas

En el marco de la reciente modificación a la Ley N° 8611 del Registro Provincial de Huellas Genéticas Digitalizadas aprobada por el Senado mendocino, Pilar Aquila (66) dialogó en MDZ Radio 105.5 FM y contó cómo logró reencontrarse con sus hermanos biológicos después de más de cinco décadas de búsqueda.

La reforma amplía el uso de esta herramienta en investigaciones judiciales y trámites administrativos, facilitando la identificación de personas y la resolución de delitos. "Hace más de cincuenta años que yo busco. Antes no había internet, ni un lugar físico donde hacer una prueba de ADN", relató Aquila en el programa radial Es Un Montón.

El avance llegó en diciembre del año pasado, cuando un hermano suyo —del que desconocía su existencia— se realizó el hisopado genético como parte del protocolo obligatorio para empleados públicos. "Compararon su ADN con el mío y nos dio una hermandad completa, es decir, por parte de mamá y papá", explicó. Poco después, se confirmó el vínculo con otros dos hermanos.

Pilar, quien reside en San Luis pero es mendocina, destacó la importancia de este mecanismo de restitución de identidad biológica: "Para mí, haber encontrado a mis hermanos es algo muy especial, esperado, que no se puede explicar con palabras". A diferencia de ella, sus hermanos no estaban en búsqueda. "Ellos se criaron con mamá y papá. No tenían por qué buscar a nadie", señaló.

El reencuentro fue emotivo. "Con mi hermana más chica dijimos que nos hacía falta un ADN porque soy muy parecida a mi madre, y ella se parece a una hija mía que falleció", contó. Aunque vive lejos, aseguró que visitará Mendoza con frecuencia: "No se van a liberar de la hermana mayor".

La historia de Pilar ejemplifica el impacto de la actualización legal en la reconstrucción de vínculos familiares. "Es un regalo de Dios. Valió la pena todo lo que pasé por los abrazos y los 'te amo' de mis hermanos", concluyó.