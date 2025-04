"Si no pagás, no pasás": cortaron la calle para pedirle plata a la gente en Quilmes

Un conductor de una ambulancia filmó cómo un grupo de personas bloqueó el tránsito para pedirle dinero a los automovilistas en el acceso sudeste, a la altura del Triángulo de Bernal, en el partido de Quilmes, provincia de Buenos Aires. Este suceso de máxima tensión ocurrió el pasado lunes..

"Yo se los di porque son chicos, pero pueden tirarte una piedra al camión también", contó al noticiero de la mañana de TN un camionero que frecuenta la zona y que abonó el "peaje".

El ambulanciero posteó el video en sus redes sociales en el que se podía observar cómo un joven se acercó al vehículo y pidió "una monedita, 200 pesos, lo que puedan". Con maderas encendidas de fondo, autos parados y personas exigiendo dinero, el conductor relataba que "esto pasa acá en acceso sudeste, casi Triángulo Bernal. Manguean plata".

Cuando el chofer se negó a entregar efectivo al decirle que "no laburo con plata, no tengo nada", el joven lo amenazó con que no lo iba a dejar pasar, por lo que "vas a tener que dar la vuelta, sino chocáme si querés. ¿Me vas a chocar?".

El conductor retrucó con que tenía toda la secuencia filmada, por lo tanto en ese momento la persona cambió el argumento: "Estamos haciendo una colecta porque mataron a un nene, a mi primo". Nuevamente, el que manejaba el vehículo sanitario insistió con que no poseía dinero, por lo que el joven procedió a pedirle a otro vehículo.

Cuando se alejó de la escena y avanzó unos metros, el conductor volvió a encontrarse con más personas con palos cortando la ruta y se preguntó por la falta de policía en esos lugares. "Esto está pasando ahora. ¿Y la Policía?", expresó indignado.

Cortaron la calle y pedían plata: lo que pasó en el acceso sudeste de Quilmes