¿Qué pasa cuando los niños con autismo crecen? El vacío que nadie quiere ver

En el marco del Día Mundial de Concientización sobre el Autismo, Elisa Espina, cofundadora de la Fundación Marea Azul, organización sin fines de lucro dedicada a la inclusión de personas con Trastorno del Espectro Autista (TEA), compartió en MDZ Radio 105.5 FM sus reflexiones sobre los desafíos que enfrentan las familias y la falta de políticas integrales.

"Marea Azul surge en pandemia, dadas las características tan difíciles que nos enfrentamos en esa etapa con nuestros hijos", explicó Espina, madre de Amparo, una niña de 12 años con autismo no verbal. Junto a su socia, Serena Chávez, también madre de un adolescente con autismo y epilepsia, decidieron crear un proyecto pensando en el futuro: "Nuestro objetivo principal es la creación de un centro integral para adolescentes y adultos con autismo. Porque se habla mucho del autismo en la niñez, pero después, ¿Qué pasa con los chicos cuando van creciendo? El autismo no se termina a los 15 años".

Uno de los mayores obstáculos, señaló, es la inclusión educativa. A pesar de las leyes vigentes, muchas escuelas privadas rechazan a estudiantes con discapacidad bajo excusas como la falta de cupo. "Tenemos una ley de educación que habla de inclusión, pero recién ahora estamos viendo avances. Algunas escuelas dicen: 'Si no viene con docente de apoyo, no puede asistir'. Eso no es así", afirmó.

Otro tema crítico es la falta de apoyo a los cuidadores. "Nadie cuida a los cuidadores. Hay un agotamiento físico y mental. ¿Quién cuida al que cuida? Es la gran pregunta", cuestionó Espina, quien además destacó que, aunque la ley de discapacidad contempla terapia para padres, "en muy poquitos lugares se cumple". Además, las tareas de cuidad recaen mucho más en las mujeres.

Respecto a la inserción laboral, lamentó que "el sistema no está preparado". Aunque existe un cupo del 4% en el Estado, "cuando hay algo desde el área intelectual o mental, es como que no se sabe qué hacer". Ante esto, Marea Azul promueve el empleo con apoyo, un modelo que busca garantizar acompañamiento en el ámbito laboral.

Para cerrar, Espina invitó a un evento el 26 de abril en el Parque Benegas de Godoy Cruz, donde distintas organizaciones concientizarán sobre autismo. "Necesitamos una sociedad que conviva con las diferencias y brinde los apoyos necesarios", concluyó.