Bernardo Houssay: el premio Nobel que estudió los efectos de la yerba mate

Bernardo Houssay, el premio Nobel de Medicina 1947 que llevó a la Argentina a lo más alto de la ciencia mundial, no sólo se ocupó de investigar los efectos de la yerba mate en la salud sino también bregó por difundir los beneficios del mate. Según especifica el Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM) convocado por la Comisión Reguladora de la Yerba Mate (CRYM), hace 80 años, el renombrado científico puso en marcha una serie de investigaciones para conocer los efectos del consumo del mate.

En tan solo tres años, entre 1940 y 1943, logró avanzar con 28 estudios, tarea que se ve interrumpida con el golpe de estado de ese año y que quedó resguardada en dos biblioratos que pasaron de mano en mano hasta llegar, en el 2022, al investigador del Conicet Juan Ferrario, que a su vez los donó a la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad de Buenos Aires, donde ya fueron digitalizados como parte de la preservación de la biblioteca y podrán ser consultados en poco tiempo.

Trabajadores yerbateros.

El hecho, por demás relevante si tenemos en cuenta que la máxima figura científica argentina se ocupó del producto, alentado además por la institución yerbatera, fue socializado por Ferrario en el Directorio del Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM), hace unos días, en oportunidad de presentar una actualización del estudio que determina que la yerba mate es un alimento aliado en la prevención del Parkinson.



- El Premio Nobel de la Medicina se ocupó, hace 80 años, de estudiar la yerba mate, algo que se sabía someramente, sin detalles, y que ahora lo difunde usted en base a documentos históricos que estaban en su poder y que los donó para que sean públicos.

- Sí. Leyendo el libro La Aventura de la Yerba Mate, me enteré que Houssay investigó sobre yerba mate, convocado por la Comisión Reguladora de la Yerba Mate (CRYM). Me llamó mucho la atención y me puse a buscar más datos. Hay que tener presente que Houssay es la personalidad científica más importante de la Argentina, el primer Premio Nobel del país y de América Latina; fue director además de otro Premio Nobel, algo que no es común; fue el creador del Conicet; reclutó muchos investigadores en distintas áreas y los formó, generó escuelas científicas muy importantes. El 23 de octubre de 1947 fue galardonado con el Premio Nobel de Fisiología y Medicina, convirtiéndose así en el primer latinoamericano en recibir la distinción en ciencias. Fue una persona tremendamente importante para la ciencia argentina. Entonces, cuando me entero de la existencia de esos estudios, los empiezo a rastrear en los distintos ámbitos vinculados a lo que fue el mundo Houssay y termino conociendo a un coleccionista de literatura científica que se llama Roberto Ferrari, que tenía dos biblioratos, en realidad dos cajas con las investigaciones, y me las facilitó, me las entregó. Las miré para saber si además del valor histórico tenía un valor fisiológico. Me pareció espectacular el contenido y hablé con la gente de la Biblioteca de la Facultad de Ciencias Exactas, que es el archivo científico de la Universidad de Buenos Aires, a quienes doné ese material y son ellos quienes ahora están en la tarea de subirlos a una plataforma de literatura científica para hacerlo público.

- ¿Houssay inicia las investigaciones científicas en la yerba mate por solicitud de la CRYM?

- Si, fue el primero en la Argentina. Una de las iniciativas de la CRYM fue conocer los efectos de la yerba mate sobre el organismo, y eso fue lo que le pidieron a Houssay, que en ese momento ya era una personalidad científica muy reconocida, profesor titular de la Cátedra de Fisiología de la Facultad de Medicina. Esto está en cartas que él escribió.

- ¿Qué aspectos estudió de la yerba mate y en qué período?

- En los biblioratos que logramos recuperar hay 115 cartas dirigidas a investigadores de la Argentina y algunos del exterior, como también muchas al ex director de la CRYM, Federico Ezcurra, a quien actualiza de las investigaciones. Hasta el momento se recuperaron 18 de las 28 investigaciones realizadas y otros documentos. Estudiando ese contenido, podemos decir que en 1938 aparecen las primeras cartas donde él hace referencia al tema y empieza a convocar a especialistas de distintas áreas para investigar. Hay un inventario de 18 temas, algunos de los cuales los trabajó y dirigió él mismo, y otros se los pidió a colaboradores. Él hace una recopilación bibliográfica de todo lo que se sabía, de artículos científicos, hasta ese momento, y después convoca a referentes de las distintas áreas de la fisiología y les pide participar. Entonces hay muchos trabajos que se hicieron puntualmente en el laboratorio de Houssay, en la Facultad de Medicina, y hay otros que hicieron sus colegas, donde él les hace devoluciones científicas, proponiéndole experimentos complementarios y otras cosas, esto muestra que tuvo una participación activa, no hay ninguna duda de eso. De acuerdo a lo que pude observar, en 1940 empiezan a verse los primeros informes. Podría decir que, básicamente, las investigaciones se desarrollaron entre 1940 y 1943, cuando se da el golpe de Estado, lo expulsan de la Facultad y ahí se interrumpen las investigaciones, aunque hay cartas posteriores en las que él intenta, con las nuevas autoridades del Ministerio de Agricultura, continuar con el trabajo. Los temas son variados y se titulan, de acuerdo al índice en los biblioratos: acción psicofisiológica de la yerba mate; Investigación de la vitamina C en yerba mate; Acción del mate cocido sobre la frecuencia cardíaca y la presión sanguínea arterial del hombre; Investigación de las vitaminas A, B, D y E en la yerba mate; Influencia de la yerba mate sobre el aparato digestivo del hombre; Caracterización de cafeína y teobromina en la yerba mate; Alergia por yerba mate; entre otros.

- ¿Conoce el trayecto de esos documentos a partir de la suspensión de las investigaciones?

- Estas investigaciones pasan de Houssay a su colega Venancio Deulofeu, luego al investigador Jorge Brieux, y Brieux se lo dejó a la persona que me lo dio a mí a fines de 2022, un coleccionista de cosas científicas, quienes eran vecinos, y yo, en diciembre de ese año, lo doné a la Biblioteca de la Facultad de Ciencias Exactas. En los años 2023 y 2024 se trabajó sobre el material, tanto en el análisis del contenido, que lo hice yo, y en 2024 se asignó una persona para la preservación y digitalización del material, con sistemas adecuados para documentos históricos, donde están terminando de subir a una plataforma de literatura científica para hacerlo público.

- Otro aspecto interesante es el interés de Houssay de hacer públicas las investigaciones

- Si. En una carta del 1 de septiembre de 1940 a través de la cual convoca a su colega Emilio Lida a investigar sobre el tema, dice textualmente que ´es una verdadera vergüenza que se esté tomando mate en cantidades enormes y no haya ningún dato fidedigno sobre su acción fisiológica´. Y en una carta al director de la CRYM, Federico Ezcurra, escrita el 15 de marzo de 1943, Houssay comunica la idea de editar libros sobre la temática: Con el Doctor Deulofeu hemos pensado que sería interesante preparar uno o dos libritos sobre la yerba mate, que representarían un resumen de los conocimientos actuales. Los puntos que podrían ser estudiados serían: Aspecto Botánico. Aspecto agronómico industrial. Química. Acción Fisiológica. Mate. Si las cuatro partes salieran en un solo librito, convendría darles una extensión de 50 a 60 páginas cada una, y en ningún caso superar a 400 páginas en total, propone. Un año más tarde, el 14 de julio de 1944, Houssay reitera a la CRYM la importancia de publicar los trabajos científicos sobre yerba mate: ‘Me permito solicitarle información acerca de si existe la intensión de publicar los trabajos que hemos realizado sobre la acción de la yerba mate. Habría algún interés en que ellos fueran impresos en folletos o en forma de artículos en revistas científicas, para que alcanzaran su debida difusión y fueran conocidos por los que quieran saber cuál es la acción fisiológica que produce la yerba mate. En el caso de que dicha Comisión no lo pensara imprimir me agradaría saber si no encuentra inconveniente en que se publique en revista científica. Tengo el propósito de escribir un librito que exponga en forma sistemática lo que se conocer sobre la acción de la yerba mate, discriminando lo que son simples afirmaciones y lo que son datos verdaderamente demostrados.

- ¿Se concretaron las publicaciones?

- No, nunca ocurrió, y de hecho hay otra carta donde él le dice a los colegas que no avanza la publicación, por lo que toda esa información valiosa no se conoce más allá del mundo científico que estaba con el tema y por lo tanto no llega a los consumidores de Mate, y otros sectores donde podría ser de utilidad, por ejemplo, la industria yerbatera.