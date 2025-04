Cómo liberar espacio de almacenamiento en el celular de manera rápida y efectiva

Uno de los problemas más frecuentes a la hora de utilizar el celular es la falta de espacio de almacenamiento, hecho que puede ocurrir en cualquier momento y de manera inesperada perjudicando el correcto funcionamiento del dispositivo. En este sentido, es importante saber cómo liberar este espacio de forma fácil y efectiva para poder seguir aprovechando el móvil.

Muchas veces, esta saturación no tiene que ver con la instalación de aplicaciones, ni a los archivos multimedia, sino a la acumulación de archivos temporales, caché de apps y datos residuales que no se eliminan de manera automática. Estos archivos suelen almacenarse como caché para agilizar algunas operaciones, sin embargo, existen aplicaciones que no gestionan adecuadamente estos datos y no los eliminan una vez que ya no son necesarios.

Eliminar caché puede ser la manera más rápida de liberar espacio en el celular.

De esta manera, una de las formas más efectivas para evitar este tipo de problemas es eliminar manualmente el caché de las aplicaciones. En dispositivos Android, esto se puede hacer desde la configuración, accediendo a "Aplicaciones", seleccionando la app deseada y luego eligiendo la opción "Borrar caché". En iOS, aunque no es posible eliminar solo la caché, una opción es desinstalar y volver a instalar la aplicación para liberar espacio.

Otra forma útil es revisar y eliminar archivos duplicados o residuales. Herramientas como Files by Google permiten identificar documentos que ocupan espacio innecesariamente. Además, es recomendable revisar la carpeta de descargas, donde suelen acumularse archivos olvidados. Desactivar la descarga automática de archivos en aplicaciones como WhatsApp y Telegram también contribuye a ahorrar espacio.