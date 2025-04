Qué están necesitando emocionalmente tauro, virgo y capricornio

Los signos de tierra suelen ser prácticos, responsables y estables. Siempre con los pies en el suelo, ocupándose de lo que hay que hacer. Pero incluso ellos tienen momentos en los que lo emocional gana espacio. Esta semana, tauro, virgo y capricornio podrían empezar a notar que hay algo interno que viene pidiendo atención. No es fácil de detectar, pero está.

Tauro viene de un proceso de desgaste. Quizás no lo diga, pero está más sensible de lo habitual. Ciertas cosas que antes no le afectaban ahora le pesan, y necesita sentirse valorado sin tener que demostrar tanto. Virgo, por su parte, está intentando mantener el control de todo, pero por dentro se siente agobiado. Cuidar, ordenar, sostener… pero ¿quién lo cuida a él? Este es un buen momento para reconocer que también necesita apoyo.

Cuando un signo aprende a registrar lo que siente, todo empieza a ordenarse.

Capricornio tampoco suele mostrar lo que siente. Pero su exigencia constante lo deja sin espacio para registrar el cansancio emocional. Según la astrología, estos signos están atravesando un momento ideal para hacer una pausa, dejar de exigirse tanto y preguntarse qué les hace bien de verdad.

No siempre se trata de grandes cambios. A veces alcanza con decir que no, pedir ayuda o simplemente reconocer que están atravesando un momento más delicado. Para estos signos zodiacales, conectar con su mundo emocional puede ser el primer paso para sentirse más livianos y en paz.