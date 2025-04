Néstor Majul habló de su larga lucha contra el sobrepeso y el estreno de su streaming

Néstor Majul, secretario de Articulación Federal del Ministerio de Seguridad de la Nación, lanzó un nuevo programa de streaming titulado “Gordivinos”, que busca documentar su proceso personal de bajar de peso y reflexionar sobre las dificultades de vivir con sobrepeso.

"Quería hacer algo completamente alejado de la política", afirma el funcionario en diálogo con Marcelo Arce del programa Uno Nunca Sabe por MDZ Radio FM 105.5. En este sentido, aclaró que el programa se hará los domingos a las 11 de la mañana, por lo que no le ocupará tiempo de su trabajo como funcionario público.

El origen del proyecto: "Soy consumidor de streaming y me gusta esa forma de comunicación. Hace muchos meses vengo con este proyecto en mi cabeza. Quiero tocar un tema que a mí, personalmente, me ha llevado muchos años llevar. Y esto es adelgazar para tener una mejor calidad de vida".

Majul busca mostrar la tremenda complejidad que carga el proceso de bajar de peso: "Yo he bajado desde 25 a 30 kilos y los he vuelto a engordar a los dos años. Son un montón de factores los que hay en juego. No se trata solo de cerrar la boca y caminar y bajar de peso".

"En la lucha contra el sobrepeso tienen que ver el entorno, las actividades, la perseverancia para alcanzar los objetivos... y no hay mucha gente del streaming que hable del tema", destacó. Y es que el sobrepeso, cuenta el funcionario, afecta muchísimos apartados de la vida diaria: "Tenés problemas para higienizarte, para ir al baño, para el sexo". En este sentido, tampoco busca que el programa sea "un reality centrado en las miserias" de la obesidad, sino mostrar cómo es vivirla, con todos sus matices.

El tráiler de "Gordivinos":

Una parte del programa, además, va a abordar el apartado psicológico del sobrepeso. "Quiero demostrar que sí se puede bajar de peso. Va a haber psicólogos en el programa porque sí que afecta psicológicamente. Si hoy te cuesta levantarte, imaginate cómo sería hacerlo con 130 kilos y cuatro horas de sueño", reflexionó.

En una época en la que abundan las soluciones fáciles y las dietas intermitentes para bajar de peso rápidamente, Majul trae una perspectiva distinta. "En mi experiencia, la realidad de esto es que primero, vos tenés que estar estable en un montón de apartados antes de empezar con el proceso. Y, sin duda, estar completamente decidido a cumplirlo", sostiene el funcionario.

Para retratar lo fundamental de esta lucha, que muchas veces termina siendo de vida o muerte, Majul cerró planteando una pregunta clave: "¿Conocés a alguna persona de 85 años que tenga obesidad mórbida?".

Escuchá la entrevista completa: