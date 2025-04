Despidiendo a un Papa 100% argentino

Desde el primer momento, su estilo despojado y su lenguaje directo calaron hondo en el corazón de millones de personas, creyentes y no creyentes por igual. Con su sencillez y cercanía, inspiró un diálogo genuino, porque siempre fue el mismo, los cargos no lo cambiaron a Jorge Bergoglio. Aún recuerdo ese 13 de marzo de 2013 cuando sentada en el colectivo escucho por la radio del chofer que Jorge Bergoglio había sido elegido Papa. No pude contener las lágrimas, como tantos otros allí, y una emoción profundamente argentina me lleno el corazón.

Su ministerio se destacó por su austeridad, su compasión, su misericordia, y solidaridad con el que sufre. Pero sobre todo por hacer lío. Hizo lío al darle visibilidad a los que nadie podía o quería ver, los migrantes, los niños, los marginados, los que tenían distintas elecciones sexuales, los que querían comulgar y estaban impedido, a todos incluyó. Prometió una iglesia más cercana y austera, y cumplió. Pero tampoco miró para otro lado cuando debía castigar y persiguió a los pedófilos y administradores fraudulentos, para removerlos de sus diócesis y ministerios por no ser dignos del cargo.

Renovó la estructuras de la iglesia actuando así, pero tal vez su mayor modificación es el rol que le dio a la mujer dentro de la jerarquía eclesiástica. Francisco entendió que la Iglesia no podía seguir ignorando el inmenso talento, la sabiduría y la dedicación de las mujeres. Reconoció que la Iglesia, para ser verdaderamente universal, debía abrir las puertas a la participación femenina en todos los niveles. Su mensaje fue claro: la mujer no es solo una parte importante de la Iglesia, sino que es esencial para su futuro. Y no se quedó en las palabras, lo hizo. Fue un defensor del medio ambiente, alertando sobre la necesidad de cuidar nuestra casa común para las generaciones futuras. En su encíclica Laudato si' llama a una conversión ecológica poniendo en el centro a la persona y el planeta.

Como católica, me siento inspirada por el ejemplo de fe y servicio que nos dio. Su vida dedicada a Dios y a los demás es un testimonio del poder transformador del Evangelio y de la importancia de vivir nuestra fe con coherencia y compromiso. Claro que me hubiera gustado, como a muchos argentinos, que hubiera podido venir a la Argentina, que hubiera condenado con más firmeza a las dictaduras latinoamericanas y otras, que hubiera sonreído en la foto con Macri, que no hubiera recibido tan seguido a otros, pero eso habla más de mí que de él, de mi mezquindad, de mi visión chiquita de un Pontificado que esta llamado a construir puentes en lugar de muros, puentes entre los que piensan distinto, entre los que actúan distinto y gobiernan distinto. Porque también hizo eso Jesús en vida, recibiendo entre los suyos a gente que era condenada socialmente y sentándose con poderosos a dialogar.

Francisco entendió que era necesario el dialogo sin color político ni ideología, en la esperanza de poder seguir llevando la palabra a aquellos que viven bajo esos regímenes, procurando defender la dignidad de cada ser humano, desde la concepción hasta la muerte natural. Fue un faro de esperanza en un mundo a menudo marcado por la división y la indiferencia.. El papa Francisco nos deja un legado de humildad, servicio, reforma y valentía. Nos deja una Iglesia más abierta, más inclusiva y más comprometida con el mundo. Nos deja el ejemplo de un hombre que, con sus aciertos y sus errores, intentó vivir el Evangelio en su totalidad para que todos seamos hermanos. Descansa en Paz Francisco. Fratelli Tutti

Gracias y ahora tú reza por nosotros.

Marcela Campagnoli.

* Marcela Campagnoli. Diputada Nacional.