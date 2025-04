Arzobispo de Buenos Aires: "El Papa siempre estuvo en Argentina y está en nuestra gente"

El fallecimiento del papa Francisco, en la madrugada de este lunes, sacudió al mundo entero. Tras la realización de una misa especial en su honor, el Arzobispo de Buenos Aires, Jorge García Cuerva llevó a cabo una conferencia de prensa para hablar sobre la partida del Sumo Pontífice.

11:10 - Finalizó la conferencia con una oración por el Papa

Tomando mate, el arzobispo reflexionó sobre la llegada de los mensajes de Francisco. “Quiso llegar a todos y toda su enseñanza fue en esa misma línea. Recordemos que el Jueves Santo estuvo en la cárcel Regina Coeli en Roma. Hoy está en el cielo un tipo que estuvo, seguramente, disimulando su estado de salud, en la cárcel el jueves. Dijo: ‘No me puedo lavar los pies, pero quiero estar como lo he estado siempre’. Me parece que los que sufren siempre estuvieron interpretados por él porque por su testimonio estuvo cerquita".

"Gracias a todos. El Papa le decía a la gente: ‘Si tenés fe, rezá por mí, y no en contra. Y, si no tenés fe, igual tírame buena onda’. Yo les propongo ahora que hagamos una oración para rezar por su eterno descanso y, que los que no tienen fe, le tiren buena onda, como nos pedía él", concluyó.

11:05: "Se nos fue el viejo", García Cuerva

Jorge García Cuerva pidió respeto sobre el cónclave, puesto que están viviendo un momento de profundo duelo. “Se nos murió el viejo. Yo no quiero pensar en quién va a estar en su lugar”, señaló.

El Arzobispado de Buenos Aires, Jorge García Cuerva, da una conferencia de prensa para hablar del Papa. Foto: Gonzalo Barrera /MDZ

11:00 - ¿Qué le dejó Francisco durante su papado al clero?

En respuesta a MDZ, el arzobispo contó: "El jueves tuvimos la misa crismal, que es la misa en la que los sacerdotes renovamos las promesas sacerdotales. Aquí en Buenos Aires nos reunimos más de 400 sacerdotes en la Iglesia de San Ignacio y desde allí hicimos una procesión para rezar por nuestro país y por el futuro. En la Iglesia de San Ignacio vimos que el Papa nos había enviado a todos los curas las estolas del Jubileo de la esperanza. Es como una bufanda que usamos y que expresa al pastor, aquel pastor que carga las ovejas y que sale a buscar a las ovejas más alejadas, más marginadas y a las ovejas perdidas".

"Por un lado, quiero agradecerle una vez más por su regalo al Arzobispado de Buenos Aires. Y, por otro lado, creo que con el regalo de las estolas nos quiere decir: ‘Sean pastores, pastores cercanos a la gente, pastores que salen a buscar a las ovejas perdidas, curas callejeros, curas pastores, curas que se acerquen a la gente, curas alegres, curas austeros -porque tenemos que vivir, también, la pobreza evangélica- y hermanos. En su último documento, Dilexit nos, que habla sobre el amor humano y el corazón de Jesucristo, dice que todos tenemos que darle el dominio político de nuestros vínculos al corazón", agregó García Cuerva.

10:55 - El sentido gesto que tuvo el Papa con García Cuerva cuando lo nombraron arzobispo de Buenos Aires

“Cuando se supo mi nombramiento en la arquidiócesis de Buenos Aires eso generó mucho ruido. Yo decía en aquella época que mis padres, mis amigos, la gente con la que había compartido sabía quién era yo, y eso me daba un poco de paz. Pero es duro cuando a uno lo tratan mal o dicen cosas que no son verdad y a veces son crueldades que duelen mucho. Y el Papa me llamaba todos los días, en aquellos días, y me decía: ‘No pierdas el buen humor y acordate que dios es más grande’. Y cortaba. Y así fue todos los días álgidos de aquel tiempo”, recordó, emocionado, el arzobispo.

10:50 - García Cuerva habló sobre el fallecimiento del Papa en Pascuas

Tras confesar que tiene "sentimientos contradictorios" por la partida del Papa en Pascuas, el arzobispo de Buenos Aires manifestó: "Ni la muerte tiene la última palabra. Creemos que Jesús resucitó, que vive para siempre. Sabemos que Francisco se nos adelantó. Está experimentando la vida eterna. Creemos que la casa grande del cielo ya tiene un lugar para Francisco. Celebramos la Pascua con alegría, pero para llegar a ella transitamos el dolor".

10:45 - El Arzobispo de Buenos Aires habló sobre la visita del Papa a la Argentina

"El enorme desafío nuestro es que todos nosotros tenemos que ser un poco Francisco. Creo que siempre estuvo y está en nuestra gente. Nunca hablé del tema de su visita de Argentina, pero sí sabía de sus ganas. Me parecía que no me correspondía a mí hablar del tema. Como Iglesia podemos decir que ha sido un papa cercano, humano que iluminó con el Evangelio la cuestión ecológica. Me parece que nos dejó una iglesia en diálogo con el mundo, una iglesia pobre para los pobres como él decía; me parece que nos deja el hermoso mensaje que les dio siempre a los jóvenes de que sueñen en grande, de que vivan con garra. Les decía: “El mundo necesita de ustedes. Hagan lío”, expresó Jorge García Cuerva.

“Fue padre del mundo y eso nos costó a los argentinos. A Bergoglio no lo dejamos ser Francisco”, sumó García Cuerva.

"Creo que a veces tenemos una actitud un poco adolescente al creer que siempre la culpa está afuera, siempre la culpa es del otro. Yo creo que acá el compromiso es de cada uno, desde su rol, desde la misión que cada uno tiene. Yo, arzobispo de Buenos Aires, ¿en qué me comprometo a hacer realidad el ministerio de Francisco? Y esa pregunta tendrán que hacérsela. ¿Qué puedo hacer yo? Lo que tenga que hacer el otro, problema del otro, porque sino nos quedamos en el discurso. Y, después, por supuesto, empezar a organizarnos para que sea algo perdurable. Entonces, me parece que tiene que ser una revisión personal para, después, hacer una revisión colectiva", reflexionó el arzobispo.

10:30 - Comenzó la conferencia de prensa

"Recordemos al padre de todos, de los marginados de los pobres", comenzó el Arzobispo de Buenos Aires, Jorge García Cuerva.