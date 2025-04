Semana Santa: la figura de la Virgen María en la Pasión de Cristo

Cuenta la historia (y también los Evangelios) que aquel hombre al que llamaron Jesús, el Mesías para muchos, mientras estaba yendo a su crucifixión por el camino al Monte Calvario en la ciudad de Jerusalén, se encontró con su madre, llamada María. A María, ya un profeta, de nombre Simeón, le había anticipado que una espada le atravesaría el corazón y sabía que iba a sufrir la muerte de su Hijo. Muchas madres pasaron por ese dolor, aunque pocas sabían.

Durante su vida, aunque en el silencio y quizás sin entender muchas cosas, sabemos que ella lo acompañó. En la serie The Chosen, aunque no está documentado, se muestra a María acompañando a su Hijo a todas partes, llevándole alimentos y dándole consejos. En nuestro imaginario, podemos pensarla haciendo todo eso y mucho más. ¡Que Madre no lo haría!

Muchas madres pasaron por ese dolor, aunque pocas sabían.

En esa semana previa a la muerte de su hijo, ella sentiría que el fin estaba cerca

Ese jueves, cuando Jesús nos deja el regalo de la Eucaristía y el sacerdocio y les lava los pies a los apóstoles, María está a la espera. ¡Qué momento tan difícil para una madre! Y lo que es peor, ella sabía que no podía hacer nada. Jesús mismo se lo deja en claro cuando le dijo, siendo muy pequeño, algo así como: Mamá, ¿qué haces acá? ¿No sabés que tengo que ocuparme de las cosas de mi Padre? ¿Qué habrá pasado por su cabeza? ¿Cómo podía una mujer joven, sencilla, simple, sin mucha instrucción, comprender esas palabras?

Ese viernes tremendo, cuando Jesús es traicionado por uno de sus mejores amigos, y lo que es peor, vendido y entregado a su muerte, coronado de espinas, flagelado, escupido e insultado, María lo acompaña en cada paso. Es testigo de cada momento y de cada dolor que atraviesa su Hijo. Su compañía y su consuelo son silentes y escondidos: Ella camina, junto a Él, presenciando todo su dolor. María desde su lugar, vive el sufrimiento de su Hijo dándole fuerzas.

María acompaña a Jesús en cada paso

En la película La Pasión, de Mel Gibson, se ve a María en cada calle que Jesús recorre. Antes de su muerte en la Cruz, Jesús le cede su Madre a su discípulo Juan. Y en ese: “Madre ahí tienen a tu hijo”, nos regala a María a todos nosotros. Precisamente, María nunca fue más Madre que al pie de la Cruz: allí fue donde su Corazón fue “traspasado con una espada” al contemplar los sufrimientos de Jesús; y allí fue también donde la Maternidad de María se extendió a todos nosotros.

“Madre ahí tienen a tu hijo”, nos regala a María a todos nosotros.

Ante situaciones de extremo dolor, parece que no podremos soportarlo. Entonces nos preguntamos: ¿Cuál es el secreto de María en este momento de dolor y de espera? ¿Por qué María es capaz de conservar la esperanza cuando humanamente parece que todo ha terminado? ¿Qué sostiene a María en este momento de confusión, de dolor, de espera? ¿Qué la mantiene a flote?

María no evade la situación. Contempla la realidad y la enfrenta. Pero con esperanza, una esperanza que no defrauda.

no evade la situación. Contempla la realidad y la enfrenta. Pero con esperanza, una esperanza que no defrauda. María no se encierra en sí misma, en su tristeza. No cede a la melancolía, a los sentimientos de amargura y nostalgia. Está sola pero no encerrada.

no se encierra en sí misma, en su tristeza. No cede a la melancolía, a los sentimientos de amargura y nostalgia. Está sola pero no encerrada. María confía y no se deja traumar por el hoy tan oscuro que vive.

confía y no se deja traumar por el hoy tan oscuro que vive. María no busca culpables. No podemos imaginar en María el más mínimo sentimiento de rencor, de venganza, hacia los que han provocado esta injusta situación.

no busca culpables. No podemos imaginar en el más mínimo sentimiento de rencor, de venganza, hacia los que han provocado esta injusta situación. María tiene fe, aunque no entiende.

Ella sí sabe mirar

Dios, que ha salvado a los pobres, no puede dejar que la muerte sea el final. La esperanza nace de saber de quién nos hemos fiado: tener los ojos para ver la fuerza de la vida, ver cómo se abre paso, saber distinguir sus señales en medio del desierto.

Aprender a imitar a María significa entender que la fe, la esperanza y el amor nos dan la fuerza ante los dolores de la vida, y de la muerte. Fabiana Gómez Sabio.

* Fabiana Gómez Sabio, es comunicadora y docente.