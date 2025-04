Murió de hantavirus un joven deportista en Neuquén y hay 10 personas aisladas

En la provincia de Neuquén se dio a conocer una nueva muerte por hantavirus, la enfermedad transmitida por roedores. El joven de 38 años falleció en la ciudad de San Martín de Los Andes. Tras el conocimeinto del caso, el área de salud provincial activó un protocolo de seguridad y aisló a 10 personas.

Según reveló el gobierno provincial, el masculino era un deportista que se desarrollaba en la actividad del running. En línea con esto, trascendió que habría estado presente el pasado fin de semana en la competencia "Patagonia Run". Sin embago, ante lo ocurrido, desde la propia organización del evento brindaron la explicación de que el atleta de 38 años no participó de la misma.

Aunque todavía no hay información precisa sobre dónde comenzó la trasnmisión del hantavirus, el área de Salud provincial decidió aislar a 10 personas. "Tenemos entendido que participó de una competencia, pero no fue la de Patagonia Run. No realizó actividades de riesgo evidente, más allá de estar expuesto en el lugar que contrajo el virus", explicaron desde la cartera de salud.

Roedor transmisor del hantavirus. Foto: Archivo

También indicaron que el hantavirus se puede contraer de manera ambiental. Esto mismo fue certificado por una investigación epidemiológica en San Martín de los Andes. Por otra parte, agregaron de que no se conoce todavía un contacto directo con el transmisor.

Sobre las personas aisladas, explicaron que "no presentaron síntomas de contagio. Sin embargo, permanecen aisladas porque el virus se puede propagar hasta dos días posterior de presentar síntomas". "Todas mantuvieron contacto estrecho con la víctima que presentó síntomas de hantavirus", agregaron.

Qué es el hantavirus y de qué manera se contagia

Según informa el Ministerio de Salud de la Nación, el hantavirus es una enfermedad transmitida al ser humano por parte de los roedores silvestres. El mismo, a través de la orina, saliva y excretas, elimina una infección crónica asintomática del virus.

Esta enfermedad se manifiesta con cuadros febriles que pueden derivar en insuficiencia respiratoria o causar un shock cardiogénico. "Puede presentarse como un cuadro gripal. La diferencia es que no hay tos o no se producen secreciones, dolor de garganta y decaimiento. Hay que estar atentos a eso", explican desde la cartera nacional.