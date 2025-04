La potencia mundial que mira con buenos ojos a Mendoza

El embajador de Alemania en Argentina, Dieter Lamlé, llegó a la provincia con una agenda cargada de iniciativas que incluyen proyectos vinculados a las energías renovables. El diplomático habló con MDZ sobre los acuerdos comerciales que podrían beneficiar a la región y destacó el potencial que tiene la provincia de Mendoza.

Los lazos entre Alemania y Argentina, especialmente en provincias estratégicas como Mendoza, se fortalecen a partir de una nueva visita del embajador de Alemania, Dieter Lamlé. En menos de un año, es la segunda vez que visita la provincia para realizar acuerdos con diversos sectores.

- ¿Cuáles son los proyectos que hay en común entre Mendoza y Alemania?

En Mendoza tenemos la empresa de yeso Knauf, que es muy importante pero queremos expandir las actividades. Estamos teniendo reuniones con intendentes y el gobernador Alfredo Cornejo para traer más empresas alemanas a la provincia. En este momento hay mucho potencial hacia arriba

- ¿Cuáles son los rubros de estas empresas que están proyectadas y se podrían traer a Mendoza?

Bueno, estamos elaborando proyectos vinculados al medio ambiente y transporte. Siemens, por ejemplo, ya está involucrada en el transporte. Hay muchísimas cosas por hacer en diversos rubros, podría ser gastronomía, turismo, vitivinicultura. Nosotros tenemos una gran producción de vino en Alemania y estamos proponiendo una hermandad entre una región en Alemania que es una zona de vinos muy buenos, y además es la sede de BASF, así que habría un vínculo comercial y un vínculo con el vino. Vamos a hablar de ese tema, ya lo hemos tocado hace un tiempo y vamos a ver cómo avanzamos.

- La crisis energética en Alemania genera también las necesidades de nuevos acuerdos. ¿Cuál es el rol de Argentina en ese sentido?

Argentina para nosotros puede ser un socio muy importante en el hidrógeno verde porque nosotros estamos cubriendo en este momento solamente 47% de las necesidades que tenemos en Alemania. Ustedes tienen sol, tienen viento, tienen espacio, tienen todo lo que es necesario para producir el hidrógeno verde, nosotros invertiríamos, hay empresas alemanas que están listas para invertir en la producción y después en el transporte hacia Alemania.

El embajador de Alemania en Argentina, Dieter Lamlé, habló en exclusiva con MDZ. FOTO: RODRIGO DÁNGELO/MDZ

- ¿Dónde estarían ubicadas esas empresas?

Todavía no sabemos exactamente qué provincia vamos a escoger, depende un poco de una ley, de una seguridad legal que necesitamos porque eso sería una inversión muy grande. ¿Cuándo vamos a arrancar? No es cosa de dos años, es a largo plazo y después tenemos que ver en qué provincia trabajaremos.

-¿Mendoza podría ser una opción?

Claro, claro. Con el viento y con el sol, ustedes lo tienen. Hay otras provincias que también lo tienen, lógicamente.

- ¿Qué otros proyectos se pueden destacar además del proyecto vinculado a la energía?

Estoy lanzando una iniciativa denominada "200 años de inmigración alemana" aquí en Argentina. Es un proyecto muy interesante porque estoy movilizando todos los diferentes actores que hay de descendencia alemana. En 1825 el gobierno argentino decidió que debían importar europeos y muchos vinieron desde Alemania a Buenos Aires y se fueron repartiendo. Es un proyecto que parte de un homenaje a las personas de descendencia alemana. Estuve en Entre Ríos hace poco, donde 25% de la población tiene una raíz alemana. En el norte hay muchas comunidades, Entre Ríos, Santa Fe, Córdoba.

No sé exactamente la cifra exacta pero hay muchos alemanes o de descendencia alemana también aquí en Mendoza. Ahora hay que movilizarlos, hay que detectarlos, hay que encontrarlos y también las empresas argentinas que tienen un toque alemán, ADN alemán. Estoy buscando esas empresas para hacer algo junto con las empresas alemanas que ya están aquí desde mucho tiempo Quiero identificar cuáles podrían ser proyectos estratégicos de esas empresas argentinas con el toque alemán.

- ¿Cuál es el tipo de profesionales que busca Alemania en Argentina?

De todo. Estamos trabajando en construir puentes con los startups. Tenemos una institución que se llama German Accelerator que firmó hace poco un memorándum con el gobierno de Mendoza para trabajar juntos. Las startups son ideales porque no necesita mucha plata para invertir. Las grandes inversiones necesitan mucha plata y mucho tiempo. Los startups no necesitan tanto ya para arrancar y contribuir al crecimiento del país.

- En el caso de los argentinos que van a Alemania, ¿ha notado un aumento en la cantidad de personas que emigran hacia ese país?

No, tenemos unas cifras constantes. Hay tiempos donde hay un poco más o menos pero en este momento no estamos viendo un aumento.

- En cuanto a los pedidos de ciudadanía, ¿qué pasa con Alemania?

Hay muchas solicitudes ya que muchos quieren tener un pasaporte alemán por las dudas.

- Alemania está buscando posibilidades de invertir, aunque aún hay cierta inestabilidad. En el caso de las inversiones alemanas que están llegando a Argentina, ¿se favorecieron a partir del cambio de gobierno con Javier Milei?

Bueno digamos no se favorecieron pero no se fueron para abajo.

- ¿Usted piensa que este cambio de gobierno puede llegar a posibilitar más inversiones en cuanto a la seguridad jurídica, legal que presenta?

Bueno, definitivamente el presidente Milei cambió muchísimo en un muy buen sentido. Cambió la macroeconomía, salvó prácticamente a la Argentina y logró cosas que yo no hubiera esperado en poco más que un año. Eso vimos la política y las empresas alemanas. La semana pasada se invirtieron 580 millones para Volkswagen en Pacheco, el Unimog de Mercedes va a ser comprado por el ejército argentino. Hay inversiones que se están haciendo y eso es una señal de confianza hacia el gobierno de Milei y hacia la Argentina.

- En cuanto a los aranceles impuestos por Donald Trump, ¿cómo afecta en ese caso al comercio con Alemania?

Bueno, todavía no sabemos exactamente cuál va a ser la estrategia del presidente Trump porque todos los días está cambiando su opinión pero definitivamente eso nos va a unir más a Europa y América Latina. Tenemos el Tratado de Libre Comercio entre Mercosur y la Unión Europea que baja los aranceles 90% y da una plataforma para inversiones. Es el momento ideal y necesario, nunca fue más importante este tratado que ahora. Estoy muy optimista que vamos a tener todo listo antes de fin de año.

Los importaciones hacia los Estados Unidos desde Alemania van a bajar por los aranceles y por eso Argentina es una región ideal, nosotros también necesitamos que ustedes crezcan.

- En el caso de Alemania, Ángela Merkel tuvo una muy buena aceptación por parte de la sociedad alemana pero en el caso energético estuvieron con una crisis muy grande. ¿Cómo ve la actualidad política social en Alemania?

Soy optimista porque estamos a punto de tener un nuevo gobierno. Ayer se unieron y llegaron a un acuerdo para una alianza una alianza entre los socialdemócratas y la CDU/CSU. Vamos a tener un liderazgo mucho más fuerte en Alemania y en Europa. Eso es lo que necesita Alemania porque Trump nos fuerza a pagar nuestra defensa así que vamos a poner toda la plata necesaria para defendernos contra Rusia. Ese es nuestro problema principal, la guerra. A dos horas de vuelo desde Berlín, hay guerra. Hay un peligro bien concreto y nosotros tenemos que movilizar todo para la defensa.

Al mismo tiempo, el nuevo gobierno ya movilizó 500 mil millones de euros extra para la infraestructura y modernización que va a dar un empuje a la industria y a los empresarios alemanes. Mi visión es optimista porque hay liderazgo, plata y empresarios fuertes esperando para salir de nuevo.

- En el caso de la guerra que usted mencionaba, ¿se ha estabilizado un poco la situación?

No, definitivamente no. Trump trató de llegar a un acuerdo y hasta ahora fracasó, no tuvo éxito. No es su culpa, es la culpa de Putin que parece que no quiere negociar, quiere seguir peleando. En ese aspecto no tengo una visión positiva ya que afecta a todos los países de la región. Hay una guerra desde hace 3 años y no veo el fin porque Putin cree que puede ganar militarmente y si tú crees que vas a ganar en el campo de batalla no te sientas en la mesa de negociación.

