Paro en Mendoza: ¿cómo está funcionando el transporte?

En Mendoza no se espera una adhesión grande al paro general convocado por la Confederación General del Trabajo (CGT). Los aeropuertos y los bancos, tras la adhesión de La Bancaria, son los sectores que más se harán sentir. En el caso de la terminal de ómnibus, los colectivos de larga distancia al igual que el transporte público de pasajeros está operando normalmente.

Las frecuencias de colectivo funcionan normalmente

El Aeropuerto El Plumerillo tiene muchos vuelos cancelados, aunque algunos operaron con cierta tranquilidad. El paro general no solo afecta a los pasajeros que tenían planificado un viaje sino a los trabajadores que brindan servicios complementarios como taxistas, remiseros y empleados de los locales que están en el aeropuerto. "Lamentablemente no hay pasajeros en el aeropuerto. Llegó un solo vuelo internacional desde Perú pero trajo poca gente. Estoy desde las 6 am y he sacado un solo viaje. Nos perjudica mucho este paro porque no podemos sacar viajes y a la tarde va a ser peor porque no hay vuelos programados", expresó un remisero.

Escaso movimiento en el Aeropuerto de Mendoza. Únicamente se ve a pasajeros de Flybondi que tienen vuelo programado a las 9.25 con destino a Ezeiza.@mdz_radio@mdzol pic.twitter.com/GIOcbXcNLO — Joaquin (@JoaqMoreno) April 10, 2025

En el Aeropuerto El Plumerillo hay muy pocos vuelos operativos. FOTO: ALFREDO PONCE MERCADO/MDZ