“Te voy a dar caramelos”, vecinos capturaron a un hombre que quiso secuestrar a una nena de 7 años

En medio de un aberrante hecho en el partido bonaerense de Florencio Varela, los vecinos atraparon a un hombre que quiso secuestrar a una nena de tan solo 7 años. Esto ocurrió en el barrio de Ingeniero Juan Allan.

De acuerdo a lo trascendido, el hombre le dijo a la menor: “Vení, que yo a vos te conozco. Te voy a dar caramelos”. Ella pudo escapar y le contó a los vecinos lo que había sucedido.

Tras esto, fueron a buscarlo y lo redujeron. Mientras la Policía se acercaba al lugar, algunos lo golpearon. Una persona grabó el momento en el que se escuchó al acusado decir: “Perdón, me confundí, pero igual no pasa nada. Ustedes no me conocen a mí. Yo entro y salgo enseguida, y ya sé dónde viven ustedes”. Al ser entregado, el hombre habría confesado el delito, según reveló TN.

Quién es el hombre que quiso secuestrar a una nena en Florencio Varela

El hombre acusado de haber intentado atrapar a una nena de 7 años se llama Sergio Velázquez y tiene 35 años. Él es de la zona y habría actuado con otros dos masculinos que se habrían escapado en una camioneta.