Trident, el estudio en donde grabaron todos los grandes y con su mítico piano

Seguimos recorriendo el Soho de Londres en esta tercera entrega de viajero del rock. Hoy te vamos a mostrar uno de los sitios más emblemáticos de esta ciudad en donde el rock hizo cuna. Si por ahí tenés todavía alguna tapa de aquellos discos icónicos de las bandas británicas de los años sesenta o de los setenta, por ejemplo, buscala y te vas a dar cuenta de que seguro esa placa fue grabada en el estudio Trident.



Trident era un estudio de grabación británica, originalmente ubicado en la calle 17 Corte de Santa Ana ( en el Soho) y a doscientos metros de “The Ship” y a trescientos de “Marquee Club”. Fue construido en 1967 por Norman Sheffield, baterista de la banda formada en 1960 “The Hunters” y su hermano Barry.





Y no es una exageración decir que es un lugar único. Por la consola de este mítico lugar, pasó la música de David Bowie, Elton John, Queen, Genesis, Supertramp, Black Sabbath y hasta los Beatles grabaron allí. Y no solo eso porque años más tarde, cuando ya eran solistas, Ringo Starr, George Harrison, John Lennon y Paul McCartney registraron temas históricos en ese mismo sitio.

Genesis en Trident

Volviendo a Bowie, Lou Reed grabó Transformer aquí en Trident, producido por el propio Bowie , quien a su vez grabó muchos de sus propios álbumes aquí, incluyendo Ziggy Stardust. Rick Wakeman era el teclista de sesión interno en ese momento y se le puede escuchar en muchas de estas grabaciones, incluidos los clásicos Life on Mars y Changes.

Rush grabó aquí su épico LP, Hemispheres, Judas Priest su Stained Class y Lou Reed, Transformer. The Boomtown Rats de Bob Geldof, I Don’t Like Mondays. Manfred Mann, el single My Name Is Jack.

Pero si hubo algo que lo distinguió siempre a este lugar mítico para el rock, fue un piano. Un instrumento superestrella, un Beckstein hecho a mano con más de 100 años de antigüedad y cuyo sonido clásico era muy codiciado, que sirvió para crear melodías inolvidables y que más que seguro conocés. ¿Cuales? En ese piano sonó Hey Jude, Your Song de Elton John y muchas otras canciones. Freddie Mercury grabó "Bohemian Rhapsody" con Queen en el piano Bechstein Grand Piano en los Estudios Trident de Londres.

Hoy, el sitio continúa llamándose Trident (Sound Studios), en honor a aquellos años, y se hacen grabaciones, aunque para TV, radio y multimedia.

Queen en Trident.

Disfrutá del viaje.