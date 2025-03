Los signos que juegan sucio (y lo hacen muy bien)

La astrología puede revelarnos muchos rasgos de la personalidad según el signo de cada quien. Uno de los más polémicos, especialmente en el ámbito de los estudios o la competencia, es la tendencia a hacer trampa. Los tramposos suelen buscar atajos en todo: desde un juego hasta un examen... e incluso en el amor.

Quienes tienen esta inclinación rara vez pueden evitarla. Es algo más fuerte que ellos. Aunque saben que puede traer consecuencias negativas, eligen la vía rápida porque están convencidos de que el fin justifica los medios. Estos son los signos más tramposos del zodiaco.

Tauro: las personas de Tauro suelen tener la mirada fija en su meta, y no se desvían con facilidad. Si mentir o engañar les permite llegar más rápido, no dudarán en hacerlo. Para ellos, demostrar su poder y quedar en primer lugar es lo más importante. Por eso, no es raro que recurran a la trampa en situaciones de presión como exámenes o competencias clave.

Géminis: los geminianos son competitivos por naturaleza, y ganar es una necesidad. Pueden emplear cualquier táctica para lograrlo, incluso recurrir a la trampa. A veces lo hacen para causar una buena impresión o para posicionarse mejor en nuevas relaciones. Su famosa dualidad los acompaña en cada etapa de la vida y, si se proponen algo, lo consiguen, aunque eso implique hacer trampa.

Escorpio: con un carácter fuerte y límites éticos algo difusos, los escorpianos pueden llegar muy lejos si se lo proponen. No tienen problema en usar la mentira o el engaño para alcanzar sus metas. Para ellos, lo único que importa es el resultado. Aunque suelen manejarse con una ética cuestionable, son conscientes de lo que está bien y lo que está mal, y eso los frena justo a tiempo para no herir a otros.