Dios, milagros, horóscopo y energías: radiografía de la fe de los argentinos

“Dios, patria y familia”, repiten algunos jóvenes hasta el cansancio para señalar el modelo de vida que buscan alcanzar, marcando una vuelta a los valores tradicionales. Es que parece que en medio de tantos cambios tecnológicos y vinculares, una cosa sigue intacta y atraviesa las generaciones: creer en Dios.

El último informe del Observatorio de la Universidad de Buenos Aires especializado en el estudio de la opinión pública reveló que 3 de cada 4 argentinos cree en Dios a pesar de no ser practicante o rezar a diario.

Otro de los datos llamativos del informe “Creencias sociales. Los argentinos y el más allá” es el relacionado con los milagros: 2 de cada 3 argentinos cree en hechos extraordinarios terrenales que son obra de Dios.

Ni el hito histórico de un papa argentino cambió el rumbo de la fe de los jóvenes, cada vez más chicos buscan la respuesta a su necesidad de creer en la ciencia, la intuición, las energías y el mundo secular. Los jóvenes creen en Dios y en los milagros pero han armado un nuevo mapa espiritual sin los rituales tradicionales y la Iglesia como rectora.

Un párrafo aparte merece la astrología muy en boga en las redes sociales. Mientras cientos de gurús buscan interpretar el futuro bajo las indicaciones de los astros, los argentinos confesaron que no consultan el horóscopo a diario. Solo el 12% de los encuestados lee las predicciones, sin embargo, el 95% de los argentinos sabe de qué signo es y las características que tiene.

“En términos generales, la Argentina parece combinar hoy un proceso de secularización institucional con persistencia cultural de la religiosidad y apertura a formas de trascendencia alternativas. La práctica religiosa no es generalizada en el país, pero los argentinos sí creen que hay cosas que ocurren que no son obra de las personas. Y a pesar de lo que se percibe públicamente, el horóscopo no necesariamente reemplaza a la religión como actividad mística”, indicaron en las conclusiones.

“En este crisol de creencias, detectamos algunos patrones interesantes. La religión tradicional aparece en retroceso entre jóvenes y sectores educados. Surgen en su reemplazo formas nuevas y laicas de fe (la vida extraterrestre, las energías y los milagros). En este sentido, las prácticas son más eclécticas, más personalizadas y menos institucionales”, agregaron.

Los datos del informe