24 de marzo: las imágenes de la marcha por el Día de la Memoria, Verdad y Justicia

Cada 24 de marzo se celebra la conmemoración del Día de la Memoria, Verdad y Justicia, en el que se recuerda el inicio de la dictadura militar que gobernó el país desde 1976 a 1983, el período más oscuro de la historia y la triste conclusión de una dramática era violenta que se extendió por más de 50 años.

En el marco de este día, miles de personas de partidos de izquierda, peronismo y organizaciones de derechos humanos realizaron la ya tradicional marcha desde la ex ESMA, icónico centro clandestino de detención durante la dictadura, hasta la Plaza de Mayo, no solo para recordar el horror de aquella época, sino también para seguir la lucha política contra el Gobierno nacional, con el que también disienten en cómo interpretar lo que ocurrió, no solo en la dictadura, sino también en el contexto.

Mirá la galería de imágenes de la marcha por el Día de la Memoria

Foto: Juan Mateo Aberastain/MDZ.

La columna de la UCR

Fuente: UCR

La columna de La Cámpora

