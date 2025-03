¿Por qué cargar el celular con la funda puesta puede ser dañino para el dispositivo?

Cargar el celular con la funda puesta podría provocar problemas. Los especialistas han asegurado que cargar la batería de esta manera no solo puede ser un error y afectar considerablemente la carga del teléfono, sino que además puede ser peligroso en ocasiones. Esta es una práctica muy habitual, por lo que muchas personas no la consideran peligrosa.

Una de las principales razones por las que se debería quitar la funda cuando se carga el móvil es que puede sobrecalentar el dispositivo. No pasa en todos los casos, pero si se nota que el celular no se calienta de esta manera, no debería haber problemas. deberías tener problemas. El sobrecalentamiento del móvil puede afectar a los componentes, como la batería, incluso a veces con daños irreversibles. La vida útil de la batería durará mucho menos, e incluso podría estropearse antes de tiempo.



Es importante prestar atención a los comportamientos del teléfono cuando se lo está cargando.

En algunos casos, no es bueno cargar el móvil con la funda porque esta podría causar una rotura en el conector, moverlo o dañarlo. Esto sucede porque seguramente la funda no sea totalmente compatible con el teléfono o esté mal colocada, y a la larga puede hacer que se dañe el conector. Esto es perjudicial, porque puede llegar el momento en que el móvil no se cargue y sea necesario arreglar esta pieza.

En este sentido, es necesario aclarar que en la mayoría de los casos, no debería pasar nada malo si se tiene la funda puesta mientras se carga el aparato, pero es un riesgo que existe y es importante tener en cuenta y recordar que será necesario quitarla al notar que el móvil se calienta mientras estás cargando.