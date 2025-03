Heridas emocionales: sanar en la adultez lo que traemos de la infancia

Las heridas emocionales que experimentamos en la adultez tienen sus raíces en la infancia, una etapa en la que nuestra mente es altamente receptiva y moldeable. Durante esos primeros años, nuestra identidad, autoestima y formas de vincularnos con el mundo se forman a partir de las interacciones con nuestros padres, referentes y el entorno.

Herida de rechazo

Cuando nos hemos sido rechazados desde temprana edad, y esto genera miedo a no ser aceptados y de no sentir merecimiento y nos lleva a la evitación de relaciones o al autosabotaje.

Estrategias de sanación: aprender a reconocernos y valorarnos sin depender de la validación externa. Identificar momentos donde nos hemos sentido rechazados y cómo nos influye en las decisiones actuales. Reconectarnos con nuestros valores.

Atrevernos a ser visibles, expresar nuestras opiniones sin miedo y participar en actividades donde seamos aceptados. Desarrollar una relación amorosa con nosotros mismos a través del autocuidado y la autoaceptación. Podemos escribir una carta a nuestro "niño interior", asegurándole que merece amor y que pertenece al mundo.

Herida de abandono

Se produce cuando hemos sentido que nos han dejado de lado, generando un profundo miedo a la soledad y nos lleva a la dependencia emocional y al temor de ser desechado. Sensación de soledad, falta de apoyo emocional.

Dependencia emocional, miedo a estar solo, necesidad de aprobación.

Estrategias de sanación: practicar técnicas de visualización guiada para brindarle amor y seguridad a nuestro niño interior. Fomentar la autoafirmación y la construcción de rutinas placenteras en soledad. Identificar vínculos sanos y diferenciarlos de los que refuerzan la dependencia. Reconocer patrones de apego ansioso y desarrollar estrategias para una conexión más segura con los demás.

Herida de humillación

Surge cuando hemos sido ridiculizados o avergonzados, especialmente por figuras de autoridad o seres queridos, nos genera problemas de autoestima y una tendencia a complacer a los demás en exceso. Haber sido ridiculizado o avergonzado en la infancia. Miedo a ser juzgado, dificultad para poner límites, tendencia a complacer a otros.

Estrategias de sanación: usar afirmaciones positivas y ejercicios de gratitud hacia uno mismo. Practicar decir "no" sin culpa y expresar necesidades con asertividad. Identificar la voz interna negativa y reformularla con autocompasión. Fomentar espacios donde podamos expresarnos sin miedo a ser juzgados.

Herida de traición

Se da cuando se han roto promesas importantes o hemos experimentado engaño por parte de alguien en quien confiábamos, nos lleva a dificultades para confiar en los demás y a la necesidad de control. Experiencias de engaño o promesas incumplidas. Dificultad para confiar, necesidad de control, resentimiento.

Estrategias de sanación: establecer pequeños compromisos con personas confiables para reconstruir la confianza. Trabajar el perdón, no como justificación, sino como un proceso de liberación del peso emocional. Explorar la relación con el control y practicar la entrega consciente en áreas seguras. Identificar creencias como “no puedo confiar en nadie” y transformarlas en “puedo elegir a quién confiar con discernimiento”.

Herida de injusticia

Se desarrolla en ambientes donde hemos sido tratados con rigidez o severidad excesiva, lo que genera perfeccionismo, rigidez emocional y una dificultad para expresar sentimientos. Haber crecido en un ambiente rígido, con exigencias extremas o falta de validación emocional. Perfeccionismo.

Estrategias de sanación: fomentar la expresión emocional sin temor al juicio. Aceptar que no todo debe ser perfecto para ser valioso. Usar técnicas de autocompasión para disminuir la dureza con uno mismo. Identificar y reformular pensamientos como “si no soy perfecto, no soy suficiente”. Sanar las heridas emocionales amigos, es un proceso profundo que requiere conciencia, paciencia y compromiso. No se trata de olvidar el pasado, sino de transformarlo en una fuente de aprendizaje y crecimiento. Carlos Daniel Tantucci.

* Carlos Daniel Tantucci - Consultor psicológico. productor y conductor del programa “Compartiendo Vida”, por FM "PARROQUIAL" 105.1

dtantucci@hotmail.com